Classificação do Mundial Sub-21 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

Seleção brasileira, maior campeã do Mundial Sub-21 feminino de vôlei com seis títulos, busca encerrar jejum que dura desde o ano de 2007.

A 23ª edição do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino teve início no dia 7 de agosto e seguirá até o dia 17, na Indonésia. Em 2025, a seleção brasileira entra em quadra com a missão de encerrar um longo jejum sem levantar o troféu.

Detentor de seis títulos, o Brasil é o maior vencedor da história da competição. No entanto, a última conquista foi em 2007. Desde então, a equipe acumulou duas medalhas de prata e três de bronze.

Nesta primeira fase, as 24 seleções participantes estão distribuídas em quatro grupos, cada um com seis equipes. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para a fase eliminatória, que inclui oitavas de final, quartas, semifinais e decisão. Também haverá disputa pelo terceiro lugar.

O cruzamento do mata-mata já está previamente definido com base na classificação da fase de grupos. Por exemplo: o líder do Grupo A enfrentará o quarto colocado do Grupo C nas oitavas de final, e assim por diante.

Tabela do Mundial Sub-21 atualizada

Grupo A

Argentina – 6 pontos Vietnã – 6 pontos Sérvia – 3 pontos Indonésia – 3 pontos Canadá – 0 ponto Porto Rico – 0 ponto

Grupo B

EUA – 6 pontos China – 6 pontos Croácia – 3 pontos República Dominicana – 3 pontos México – 0 ponto Coreia do Sul – 0 ponto

Grupo C

Polônia – 6 pontos Itália – 6 pontos República Tcheca – 3 pontos Turquia – 3 pontos Egito – 0 ponto Argélia – 0 ponto

Grupo D

Brasil – 6 pontos Japão – 6 pontos Bulgária – 3 pontos Tailândia – 3 pontos Chile – 0 ponto Tunísia – 0 ponto

Todos os jogos do Brasil na primeira fase da competição

7 de agosto - Brasil x Bulgária

8 de agosto - Brasil x Chile

9 de agosto - Brasil x Tailândia

11 de agosto - Brasil x Tunísia

12 de agosto - Brasil x Japão

Veja os resultados completos do Brasil até o momento