Classificação do Mundial Sub-21 2025: tabela completa e atualizada em tempo real
Seleção brasileira, maior campeã do Mundial Sub-21 feminino de vôlei com seis títulos, busca encerrar jejum que dura desde o ano de 2007.
A 23ª edição do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino teve início no dia 7 de agosto e seguirá até o dia 17, na Indonésia. Em 2025, a seleção brasileira entra em quadra com a missão de encerrar um longo jejum sem levantar o troféu.
Detentor de seis títulos, o Brasil é o maior vencedor da história da competição. No entanto, a última conquista foi em 2007. Desde então, a equipe acumulou duas medalhas de prata e três de bronze.
Nesta primeira fase, as 24 seleções participantes estão distribuídas em quatro grupos, cada um com seis equipes. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para a fase eliminatória, que inclui oitavas de final, quartas, semifinais e decisão. Também haverá disputa pelo terceiro lugar.
O cruzamento do mata-mata já está previamente definido com base na classificação da fase de grupos. Por exemplo: o líder do Grupo A enfrentará o quarto colocado do Grupo C nas oitavas de final, e assim por diante.
Tabela do Mundial Sub-21 atualizada
Grupo A
- Argentina – 6 pontos
- Vietnã – 6 pontos
- Sérvia – 3 pontos
- Indonésia – 3 pontos
- Canadá – 0 ponto
- Porto Rico – 0 ponto
Grupo B
- EUA – 6 pontos
- China – 6 pontos
- Croácia – 3 pontos
- República Dominicana – 3 pontos
- México – 0 ponto
- Coreia do Sul – 0 ponto
Grupo C
- Polônia – 6 pontos
- Itália – 6 pontos
- República Tcheca – 3 pontos
- Turquia – 3 pontos
- Egito – 0 ponto
- Argélia – 0 ponto
Grupo D
- Brasil – 6 pontos
- Japão – 6 pontos
- Bulgária – 3 pontos
- Tailândia – 3 pontos
- Chile – 0 ponto
- Tunísia – 0 ponto
Todos os jogos do Brasil na primeira fase da competição
- 7 de agosto - Brasil x Bulgária
- 8 de agosto - Brasil x Chile
- 9 de agosto - Brasil x Tailândia
- 11 de agosto - Brasil x Tunísia
- 12 de agosto - Brasil x Japão
Veja os resultados completos do Brasil até o momento
- 7 de agosto - Brasil 3 x 0 Bulgária - 25/12, 25/18 e 25/19
- 8 de agosto - Brasil 3 x 0 Chile - 25/19, 25/14 e 25/21