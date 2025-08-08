fechar
Volei | Notícia

Classificação do Mundial Sub-21 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

Seleção brasileira, maior campeã do Mundial Sub-21 feminino de vôlei com seis títulos, busca encerrar jejum que dura desde o ano de 2007.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/08/2025 às 12:15
Meninas da Seleção Brasileira Sub-21 de vôlei reunidas
Meninas da Seleção Brasileira Sub-21 de vôlei reunidas - Divulgação, FIVB

A 23ª edição do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino teve início no dia 7 de agosto e seguirá até o dia 17, na Indonésia. Em 2025, a seleção brasileira entra em quadra com a missão de encerrar um longo jejum sem levantar o troféu.

Detentor de seis títulos, o Brasil é o maior vencedor da história da competição. No entanto, a última conquista foi em 2007. Desde então, a equipe acumulou duas medalhas de prata e três de bronze.

Nesta primeira fase, as 24 seleções participantes estão distribuídas em quatro grupos, cada um com seis equipes. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para a fase eliminatória, que inclui oitavas de final, quartas, semifinais e decisão. Também haverá disputa pelo terceiro lugar.

O cruzamento do mata-mata já está previamente definido com base na classificação da fase de grupos. Por exemplo: o líder do Grupo A enfrentará o quarto colocado do Grupo C nas oitavas de final, e assim por diante.

Tabela do Mundial Sub-21 atualizada

Grupo A

  1. Argentina – 6 pontos
  2. Vietnã – 6 pontos
  3. Sérvia – 3 pontos
  4. Indonésia – 3 pontos
  5. Canadá – 0 ponto
  6. Porto Rico – 0 ponto

Grupo B

  1. EUA – 6 pontos
  2. China – 6 pontos
  3. Croácia – 3 pontos
  4. República Dominicana – 3 pontos
  5. México – 0 ponto
  6. Coreia do Sul – 0 ponto

Grupo C

  1. Polônia – 6 pontos
  2. Itália – 6 pontos
  3. República Tcheca – 3 pontos
  4. Turquia – 3 pontos
  5. Egito – 0 ponto
  6. Argélia – 0 ponto

Grupo D

  1. Brasil – 6 pontos
  2. Japão – 6 pontos
  3. Bulgária – 3 pontos
  4. Tailândia – 3 pontos
  5. Chile – 0 ponto
  6. Tunísia – 0 ponto

Todos os jogos do Brasil na primeira fase da competição

  • 7 de agosto - Brasil x Bulgária
  • 8 de agosto - Brasil x Chile
  • 9 de agosto - Brasil x Tailândia
  • 11 de agosto - Brasil x Tunísia
  • 12 de agosto - Brasil x Japão

Veja os resultados completos do Brasil até o momento

  • 7 de agosto - Brasil 3 x 0 Bulgária - 25/12, 25/18 e 25/19
  • 8 de agosto - Brasil 3 x 0 Chile - 25/19, 25/14 e 25/21

