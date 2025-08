Grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino: veja datas e confrontos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) definiu que a edição de 2025 do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino acontecerá na Tailândia, com início em 22 de agosto e encerramento no dia 7 de setembro.

O torneio contará com 32 seleções participantes, organizadas em oito grupos de quatro times na fase inicial. As duas melhores equipes de cada grupo garantirão vaga no mata-mata.

A etapa classificatória será distribuída entre quatro cidades tailandesas: Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket. Ao todo, serão 64 partidas disputadas em 14 dias. Já as fases finais — das oitavas de final até a decisão do título — acontecerão exclusivamente em Bangkok.

Grupo do Brasil

O Brasil está colocado no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia. Todos os jogos do time serão realizados em Chiang Mai, com partidas previstas para 16h e 19h30 no horário local (o Brasil, como equipe cabeça de chave, jogará sempre às 19h30, horário de Brasília).

Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito

– Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia

– Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia Grupo C – Brasil, Porto Rico, França e Grécia

– Brasil, Porto Rico, França e Grécia Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia

– Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha

– Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México

– República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã

– Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões

Veja a tabela completa do Mundial de Vôlei Feminino 2025



Fase de grupos

22 de agosto, sexta-feira

6h: Tchéquia x Argentina

6h: Porto Rico x França

7h: Países Baixos x Suécia

7h: Bélgica x Cuba

9h30: Estados Unidos x Eslovênia

9h30: Brasil x Grécia

10h30: Tailândia x Egito

10h30: Itália x Eslováquia

23 de agosto, sábado

6h: Canadá x Bulgária

6h: República Dominicana x Colômbia

7h: Japão x Camarões

7h: Alemanha x Quênia

9h30: Türkiye x Espanha

9h30: República Popular da China x México

10h30: Sérvia x Ucrânia

10h30: Polônia x Vietnã

24 de agosto, domingo

6h: Tchéquia x Eslovênia

6h: Porto Rico x Grécia

7h: Países Baixos x Egito

7h: Itália x Cuba

9h30: Estados Unidos x Argentina

9h30: Brasil x França

10h30: Tailândia x Suécia

10h30: Bélgica x Eslováquia

25 de agosto, segunda-feira

6h: Canadá x Espanha

6h: República Dominicana x México

7h: Japão x Ucrânia

7h: Alemanha x Vietnã

9h30: Türkiye x Búlgaria

9h30: República Popular da China x Colômbia

10h30: Sérvia x Camarões

10h30: Polônia x Quênia

26 de agosto, terça-feira

6h: Argentina x Eslovênia

6h: França x Grécia

7h: Suécia x Egito

7h: Itália x Bélgica

9h30: Estados Unidos x Tchéquia

9h30: Brasil x Porto Rico

10h30: Tailândia x Países Baixos

10h30: Cuba x Eslováquia

27 de agosto, quarta-feira

6h: Türkiye x Canadá

6h: Colômbia x México

7h: Japão x Sérvia

7h: Quênia x Vietnã

9h30: Bulgária x Espanha

9h30: República Popular da China x República Dominicana

10h30: Ucrânia x Camarões

10h30: Polônia x Alemanha

Oitavas de final

29 de agosto, sexta-feira

7h: Vencedor do A x Segundo do H

10h30: Vencedor do H x Segundo do A

30 de agosto, sábado

7h: Vencedor do B x Segundo do G

10h30: Vencedor do G x Segundo do B

31 de agosto, domingo

7h: Vencedor do C x Segundo do F

10h30: Vencedor do F x Segundo do C

1º de setembro, segunda-feira

7h: Vencedor do D x Segundo do E

10h30: Vencedor do E x Segundo do D

Quartas de final

3 de setembro, quarta-feira

7h: Quartas de final 1 (A e H)

10h30: Quartas de final 2 (B e G)

4 de setembro, quinta-feira

7h: Quartas de final 3 (C e F)

10h30: Quartas de final 4 (D e E)

Semifinais

6 de setembro, sábado

5h30: Semifinal 1 (vencedores das quartas 1 e 4)

9h30: Semifinal 2 (vencedores das quartas 2 e 3)

Final

7 de setembro, domingo