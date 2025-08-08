fechar
Próximo jogo do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: veja data e onde assistir ao vivo

A Seleção Brasileira Sub-21 feminina chega embalada para o confronto, após vencer Bulgária e Chile em suas estreias na competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/08/2025 às 14:31
Helena fez 18 pontos no duelo com a Bulgária
Helena fez 18 pontos no duelo com a Bulgária - Divulgação/VolleyballWorld

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino sub-21 começou nesta quinta-feira (7), em Surabaya, na Indonésia. A edição de 2025 contará com quatro grupos de seis equipes na primeira fase.

As quatro melhores seleções avançam ao mata-mata, que começa nas oitavas de final e vai até a decisão.

Como chega o Brasil?

A Seleção Brasileira Sub-21 chega confiante para o confronto contra a Tailândia neste sábado, 9 de agosto de 2025. Após duas vitórias na fase de grupos, o time busca manter o ritmo forte para garantir a classificação na competição.

Com um elenco talentoso e entrosado, o Brasil aposta na solidez defensiva e na qualidade ofensiva para superar o adversário e seguir firme na luta pelo título.

 


Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil enfrenta a seleção da Tailândia já neste sábado (9), em partida válida pela primeira fase da competição.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Tailândia
  • Data: 09/08/2025
  • Horário: 9h (horário de Brasília)
  • Local: Surabaya, na Indonésia
  • Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21

  • Levantadoras: Ana Berto e Amanda
  • Opostas: Larissa Brandão e Rebeca
  • Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória
  • Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana
  • Líbero: Sofia

Grupos do Mundial Sub-21

  • Grupo A: Indonésia, Argentina, Sérvia, Porto Rico, Canadá, Vietnã
  • Grupo B: China, Estados Unidos, México, República Dominicana, Coreia, Croácia
  • Grupo C: Itália, Turquia, Egito, Polônia, Argélia, República Tcheca
  • Grupo D: Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile, Bulgária

