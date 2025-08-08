Próximo jogo do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: veja data e onde assistir ao vivo
A Seleção Brasileira Sub-21 feminina chega embalada para o confronto, após vencer Bulgária e Chile em suas estreias na competição.
O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino sub-21 começou nesta quinta-feira (7), em Surabaya, na Indonésia. A edição de 2025 contará com quatro grupos de seis equipes na primeira fase.
As quatro melhores seleções avançam ao mata-mata, que começa nas oitavas de final e vai até a decisão.
Como chega o Brasil?
A Seleção Brasileira Sub-21 chega confiante para o confronto contra a Tailândia neste sábado, 9 de agosto de 2025. Após duas vitórias na fase de grupos, o time busca manter o ritmo forte para garantir a classificação na competição.
Com um elenco talentoso e entrosado, o Brasil aposta na solidez defensiva e na qualidade ofensiva para superar o adversário e seguir firme na luta pelo título.
Quando será o próximo jogo do Brasil?
O Brasil enfrenta a seleção da Tailândia já neste sábado (9), em partida válida pela primeira fase da competição.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Tailândia
- Data: 09/08/2025
- Horário: 9h (horário de Brasília)
- Local: Surabaya, na Indonésia
- Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd
Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21
- Levantadoras: Ana Berto e Amanda
- Opostas: Larissa Brandão e Rebeca
- Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória
- Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana
- Líbero: Sofia
Grupos do Mundial Sub-21
- Grupo A: Indonésia, Argentina, Sérvia, Porto Rico, Canadá, Vietnã
- Grupo B: China, Estados Unidos, México, República Dominicana, Coreia, Croácia
- Grupo C: Itália, Turquia, Egito, Polônia, Argélia, República Tcheca
- Grupo D: Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile, Bulgária