Próximo jogo do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: veja data e onde assistir ao vivo
A Seleção Brasileira Sub-21 feminina chega embalada para o confronto, após vencer Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia na primeira fase.
O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino sub-21 começou nesta quinta-feira (7), em Surabaya, na Indonésia. A edição de 2025 contará com quatro grupos de seis equipes na primeira fase.
As quatro melhores seleções avançam ao mata-mata, que começa nas oitavas de final e vai até a decisão.
Como chega o Brasil?
A Seleção Brasileira Sub-21 chega confiante para o confronto contra o Japão nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025. Após quatro vitórias na fase de grupos, o time busca manter o ritmo forte para garantir a classificação na competição.
A equipe precisará vencer apenas mais este confronto para se classificar à segunda fase de forma invicta e conhecer seu próximo adversário, porém não terá vida fácil contra a seleção japonesa.
Quando será o próximo jogo do Brasil?
O Brasil enfrenta o Japão já nesta terça-feira (12), em partida válida pela primeira fase da competição.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Japão
- Data: 12/08/2025
- Horário: 9h (horário de Brasília)
- Local: Surabaya, na Indonésia
- Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd
Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21
- Levantadoras: Ana Berto e Amanda
- Opostas: Larissa Brandão e Rebeca
- Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória
- Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana
- Líbero: Sofia
Grupos do Mundial Sub-21
- Grupo A: Indonésia, Argentina, Sérvia, Porto Rico, Canadá, Vietnã
- Grupo B: China, Estados Unidos, México, República Dominicana, Coreia, Croácia
- Grupo C: Itália, Turquia, Egito, Polônia, Argélia, República Tcheca
- Grupo D: Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile, Bulgária