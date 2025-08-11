Brasil x Japão no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo
Invicto e sem perder sets, Brasil lidera o Grupo D no Mundial Sub-21 e reencontra o Japão, rival vencido por 3 a 0 na última edição.
O Brasil faz a sua última partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra o Japão nesta terça-feira (12). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida acontece às 9h (de Brasília).
A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição, superando a Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todos por 3 sets a 0. Já classificadas para a etapa eliminatória, o Brasil lidera o Grupo D.
Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21, em 2023, quando a Seleção venceu por 3 sets a 0.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Brasil e Japão contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Japão
- Data: 12/08/2025
- Horário: 9h (horário de Brasília)
- Local: Surabaya, na Indonésia
- Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd
Equipe do Brasil
O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central