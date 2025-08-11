fechar
Brasil x Japão no Mundial Sub-21 de Volêi: data, horário e onde assistir ao vivo

Invicto e sem perder sets, Brasil lidera o Grupo D no Mundial Sub-21 e reencontra o Japão, rival vencido por 3 a 0 na última edição.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/08/2025 às 15:58
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21 - Divulgação, FIVB

O Brasil faz a sua última partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra o Japão nesta terça-feira (12). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida acontece às 9h (de Brasília).

A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição, superando a Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todos por 3 sets a 0. Já classificadas para a etapa eliminatória, o Brasil lidera o Grupo D.

Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21, em 2023, quando a Seleção venceu por 3 sets a 0.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e Japão contará com transmissão no YouTube da Volleyball World.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Japão
  • Data: 12/08/2025
  • Horário: 9h (horário de Brasília)
  • Local: Surabaya, na Indonésia
  • Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central

