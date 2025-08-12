fechar
Copa do Brasil 2025: chaveamento até a final e confrontos das quartas confirmados

Com oito times no mesmo pote, foram definidos os jogos e o chaveamento até a grande final da competição, que acontecerá no começo de novembro

Publicado em 12/08/2025 às 10:34 | Atualizado em 12/08/2025 às 10:57
Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia são os times classificados para as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia são os times classificados para as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil aconteceu nesta terça-feira, às 10h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Já foram definidos os quatro confrontos, os mandos de campo e o caminho até a decisão do torneio.

Dos 92 clubes que iniciaram a competição (sendo 12 deles a partir da terceira fase), apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Confrontos das quartas de final

  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Vasco da Gama x Botafogo
  • Bahia x Fluminense

Chaveamento até a final

Divulgação/Youtube
Chaveamento até a final da Copa do Brasil 2025

Mandos de campo

Mandantes do confronto de ida

  • Vasco
  • Bahia
  • Atlético-MG
  • Athletico-PR

Decidem em casa

  • Cruzeiro
  • Corinthians
  • Fluminense
  • Botafogo

Como cada equipe se classificou?

  • Athletico-PR: eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo;
  • Atlético-MG: eliminou Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo;
  • Bahia: entrou na 3ª fase e eliminou o Paysandu e o Retrô;
  • Botafogo: entrou na 3ª fase e eliminou o Capital-DF e o Bragantino;
  • Corinthians: entrou na 3ª fase e eliminou o Novorizontino e o Palmeiras;
  • Cruzeiro: entrou na 3ª fase e eliminou o Vila Nova e o CRB;
  • Fluminense: eliminou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional;
  • Vasco: eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA;

Premiação

Os times que garantiram as suas vagas nas quartas de final da Copa do Brasil 2025 receberam uma cota de R$ 4.740.750.

Confira a seguir os valores das premiações para os clubes que avançarem às semifinais e à grande final.

  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Final (vice-campeão): R$ 33.075.000
  • Final (campeão): R$ 77.175.000

Datas da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Final: 2 e 9 de novembro.

