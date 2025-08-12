Copa do Brasil 2025: chaveamento até a final e confrontos das quartas confirmados
Com oito times no mesmo pote, foram definidos os jogos e o chaveamento até a grande final da competição, que acontecerá no começo de novembro
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil aconteceu nesta terça-feira, às 10h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Já foram definidos os quatro confrontos, os mandos de campo e o caminho até a decisão do torneio.
Dos 92 clubes que iniciaram a competição (sendo 12 deles a partir da terceira fase), apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.
Confrontos das quartas de final
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Corinthians x Athletico-PR
- Vasco da Gama x Botafogo
- Bahia x Fluminense
Chaveamento até a final
Mandos de campo
Mandantes do confronto de ida
- Vasco
- Bahia
- Atlético-MG
- Athletico-PR
Decidem em casa
- Cruzeiro
- Corinthians
- Fluminense
- Botafogo
Como cada equipe se classificou?
- Athletico-PR: eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo;
- Atlético-MG: eliminou Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo;
- Bahia: entrou na 3ª fase e eliminou o Paysandu e o Retrô;
- Botafogo: entrou na 3ª fase e eliminou o Capital-DF e o Bragantino;
- Corinthians: entrou na 3ª fase e eliminou o Novorizontino e o Palmeiras;
- Cruzeiro: entrou na 3ª fase e eliminou o Vila Nova e o CRB;
- Fluminense: eliminou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional;
- Vasco: eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA;
Premiação
Os times que garantiram as suas vagas nas quartas de final da Copa do Brasil 2025 receberam uma cota de R$ 4.740.750.
Confira a seguir os valores das premiações para os clubes que avançarem às semifinais e à grande final.
- Semifinal: R$ 9.922.500
- Final (vice-campeão): R$ 33.075.000
- Final (campeão): R$ 77.175.000
Datas da Copa do Brasil
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Final: 2 e 9 de novembro.