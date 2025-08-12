fechar
Mandos de campo da Copa do Brasil: Veja quem decide em casa e fora nas quartas-de-final

Jogos de ida acontecem na última semana de agosto, enquanto partidas da volta serão disputadas na segunda semana de setembro; veja os detalhes

Por Victor Peixoto Publicado em 12/08/2025 às 12:34
Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão
Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Na manhã desta terça-feira (12), a CBF sorteou os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025.

De um lado da chave, temos o Clássico Mineiro entre Cruzeiro Atlético e o duelo entre Corinthians Athletico-PR.

Do outro, o clássico é carioca! Botafogo Vasco se enfrentarão por uma vaga na semifinal, que terá como adversário o vencedor de Fluminense x Bahia.

Além dos confrontos e do chaveamento, também foram definidos os mandos de campo das partidas de ida e volta.

Mandos de campo e data base dos jogos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

Jogos de ida (27/08)

  • Atlético-MG x Cruzeiro - Arena MRV
  • Athletico-PR x Corinthians - Ligga Arena
  • Vasco x Botafogo - São Januário
  • Bahia x Fluminense - Fonte Nova

Jogos da volta (11/09)

  • Cruzeiro x Atlético-MG - Mineirão
  • Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena
  • Botafogo x Vasco - Nilton Santos 
  • Fluminense x Bahia - Maracanã

Transmissão do jogos

  • Globo, na tv aberta
  • Prime Video, no streaming
  • Globoplay, no streaming
  • Sportv, na tv fechada
  • Premiere, no pay-per-view

Veja como foi o sorteio

