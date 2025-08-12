Mandos de campo da Copa do Brasil: Veja quem decide em casa e fora nas quartas-de-final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogos de ida acontecem na última semana de agosto, enquanto partidas da volta serão disputadas na segunda semana de setembro; veja os detalhes

Na manhã desta terça-feira (12), a CBF sorteou os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025.

De um lado da chave, temos o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético e o duelo entre Corinthians e Athletico-PR.

Do outro, o clássico é carioca! Botafogo e Vasco se enfrentarão por uma vaga na semifinal, que terá como adversário o vencedor de Fluminense x Bahia.

Além dos confrontos e do chaveamento, também foram definidos os mandos de campo das partidas de ida e volta.

Mandos de campo e data base dos jogos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

Jogos de ida (27/08)

Atlético-MG x Cruzeiro - Arena MRV



- Arena MRV Athletico-PR x Corinthians - Ligga Arena

- Ligga Arena Vasco x Botafogo - São Januário



- São Januário Bahia x Fluminense - Fonte Nova

Jogos da volta (11/09)

Cruzeiro x Atlético-MG - Mineirão

- Mineirão Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena

- Neo Química Arena Botafogo x Vasco - Nilton Santos

- Nilton Santos Fluminense x Bahia - Maracanã

Transmissão do jogos

Globo , na tv aberta

Prime Video , no streaming

Globoplay , no streaming

Sportv , na tv fechada

Premiere , no pay-per-view

Veja como foi o sorteio