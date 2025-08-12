Mandos de campo da Copa do Brasil: Veja quem decide em casa e fora nas quartas-de-final
Jogos de ida acontecem na última semana de agosto, enquanto partidas da volta serão disputadas na segunda semana de setembro; veja os detalhes
Na manhã desta terça-feira (12), a CBF sorteou os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025.
De um lado da chave, temos o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético e o duelo entre Corinthians e Athletico-PR.
Do outro, o clássico é carioca! Botafogo e Vasco se enfrentarão por uma vaga na semifinal, que terá como adversário o vencedor de Fluminense x Bahia.
Além dos confrontos e do chaveamento, também foram definidos os mandos de campo das partidas de ida e volta.
Mandos de campo e data base dos jogos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
Jogos de ida (27/08)
- Atlético-MG x Cruzeiro - Arena MRV
- Athletico-PR x Corinthians - Ligga Arena
- Vasco x Botafogo - São Januário
- Bahia x Fluminense - Fonte Nova
Jogos da volta (11/09)
- Cruzeiro x Atlético-MG - Mineirão
- Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena
- Botafogo x Vasco - Nilton Santos
- Fluminense x Bahia - Maracanã
Transmissão do jogos
- Globo, na tv aberta
- Prime Video, no streaming
- Globoplay, no streaming
- Sportv, na tv fechada
- Premiere, no pay-per-view
Veja como foi o sorteio