Copa do Brasil: Com Cruzeiro x Atlético-MG; sorteio define confrontos das quartas-de-final
Clássico Mineiro é um dos confrontos que movimentam as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025; saiba tudo sobre a próxima fase da competição
Estão definidos os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! E emoção não vai faltar com dois clássicos estaduais, um de cada lado da chave.
No lado esquerdo, Cruzeiro e Atlético-MG fazem o Clássico Mineiro, enquanto que do lado direito, Botafogo e Vasco fazem um duelo alvinegro e carioca.
Os outros dois confrontos são Corinthians x Athletico-PR, que está do lado dos mineiros, e Bahia x Fluminense, que está do lado dos cariocas no chaveamento.
Quartas-de-Final da Copa do Brasil 2025
Chaveamento
Lado A
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Corinthians x Athletico-PR
Lado B
- Botafogo x Vasco
- Fluminense x Bahia
*Times à esquerda fazem o jogo da volta em casa
Data dos jogos
- Ida: 27/08
- Volta: 11/09
*Datas base; a CBF ainda divulgará a tabela detalhada com dia e horário exatos das partidas
Premiação
Os times que avançarem à semifinal garantirão R$ 9.922.500,0 em premiação.
Veja como foi o sorteio
Transmissão do jogos
- Globo, na tv aberta
- Prime Video, no streaming
- Globoplay, no streaming
- Sportv, na tv fechada
- Premiere, no pay-per-view