Copa do Brasil: Com Cruzeiro x Atlético-MG; sorteio define confrontos das quartas-de-final

Clássico Mineiro é um dos confrontos que movimentam as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025; saiba tudo sobre a próxima fase da competição

Estão definidos os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! E emoção não vai faltar com dois clássicos estaduais, um de cada lado da chave.

No lado esquerdo, Cruzeiro e Atlético-MG fazem o Clássico Mineiro, enquanto que do lado direito, Botafogo e Vasco fazem um duelo alvinegro e carioca.

Os outros dois confrontos são Corinthians x Athletico-PR, que está do lado dos mineiros, e Bahia x Fluminense, que está do lado dos cariocas no chaveamento.

Quartas-de-Final da Copa do Brasil 2025

Chaveamento

Lado A

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

Lado B

Botafogo x Vasco

Fluminense x Bahia

*Times à esquerda fazem o jogo da volta em casa

Data dos jogos

Ida: 27/08

Volta: 11/09

*Datas base; a CBF ainda divulgará a tabela detalhada com dia e horário exatos das partidas

Premiação

Os times que avançarem à semifinal garantirão R$ 9.922.500,0 em premiação.

Veja como foi o sorteio

Transmissão do jogos

Globo , na tv aberta

Prime Video , no streaming

Globoplay , no streaming

Sportv , na tv fechada