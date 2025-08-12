fechar
Futebol | Notícia

Copa do Brasil: Com Cruzeiro x Atlético-MG; sorteio define confrontos das quartas-de-final

Clássico Mineiro é um dos confrontos que movimentam as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025; saiba tudo sobre a próxima fase da competição

Publicado em 12/08/2025 às 12:02 | Atualizado em 12/08/2025 às 12:11
Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia são os times classificados para as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia são os times classificados para as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Estão definidos os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! E emoção não vai faltar com dois clássicos estaduais, um de cada lado da chave.

No lado esquerdo, Cruzeiro Atlético-MG fazem o Clássico Mineiro, enquanto que do lado direito, Botafogo Vasco fazem um duelo alvinegro e carioca.

Os outros dois confrontos são Corinthians x Athletico-PR, que está do lado dos mineiros, e Bahia x Fluminense, que está do lado dos cariocas no chaveamento.

Quartas-de-Final da Copa do Brasil 2025

Chaveamento

Lado A

  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Corinthians x Athletico-PR

Lado B

  • Botafogo x Vasco
  • Fluminense x Bahia

*Times à esquerda fazem o jogo da volta em casa

 

Data dos jogos

  • Ida: 27/08
  • Volta: 11/09

*Datas base; a CBF ainda divulgará a tabela detalhada com dia e horário exatos das partidas

Premiação

Os times que avançarem à semifinal garantirão R$ 9.922.500,0 em premiação.

Veja como foi o sorteio

Transmissão do jogos

  • Globo, na tv aberta
  • Prime Video, no streaming
  • Globoplay, no streaming
  • Sportv, na tv fechada
  • Premiere, no pay-per-view

