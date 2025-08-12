fechar
Futebol |

Cruzeiro x Atlético-MG: Mandos de campo e datas do Clássico pela Copa do Brasil

Adversários em 2014 e 2019, com uma vitória pra cada lado, Raposa e Galo farão o "tira-teima" pelas quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

Por Victor Peixoto Publicado em 12/08/2025 às 14:27
Cruzeiro x Atlético-MG se enfrentam nas quartas-de-final da Copa do Brasil
Cruzeiro x Atlético-MG se enfrentam nas quartas-de-final da Copa do Brasil - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Vai ter Clássico Mineiro nas quartas-de-final da Copa do Brasil 2025. O sorteio dos confrontos colocou Galo Raposa frente a frente no mata-mata, que será um tira-teima entre os rivais na competição.

Adversários em apenas duas ocasiões, Atlético-MGCruzeiro tem uma vitória cada no confronto. O Galo levou a melhor em 2014, vencendo a Final contra o rival por 3 x 0 no agregado das duas partidas e conquistando o até então título inédito.

Já a Raposa, que é a maior campeã de todos os tempos da Copa do Brasil com 6 títulos, levou a melhor em 2019, ano do seu rebaixamento no Brasileirão. Pelas quartas-de-final, o Cruzeiro avançou após um 3 x 2 no agregado.

Em ambas as ocasiões,mandante do primeiro jogo levou a melhor. E em 2025, quem começa jogando em casa?

Primeiro jogo será na Arena MRV; Cruzeiro decide o jogo da volta no Mineirão

 

O primeiro jogo será disputado na Arena MRV, na data base de 27 de agosto, enquanto a partida da volta fica agendada para 11 de setembro, no Mineirão.

Em ambos os confrontos anteriores, o Mineirão não foi palco dos dois jogos, com o Independência atuando como a casa do Atlético nas partidas em que o Galo foi mandante.

Nesta temporada, o Mineirão também só será palco de uma das partidas, com o Atlético mandando o jogo no seu novo estádio.

Jogo de ida 

  • 27/08 - Atlético-MG x Cruzeiro - Arena MRV

Jogo da volta 

  • 11/09 - Cruzeiro x Atlético-MG - Mineirão

A data e horário exatos dos jogos ainda não foram divulgados pela CBF, que o fará ao longo dos próximos dias.

Além da classificação para a semifinal, Galo e Raposa disputarão uma premiação de R$ 9.922.500,00. Quem vencer enfrentará o vencedor de Corinthians x Athletico-PR.

Chaveamento 

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

