Quartas-de-final da Copa do Brasil: Times classificados e data do sorteio
Dos 92 times que começaram a competição, só oito seguem vivos: Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia
Estão definidos os oito times que disputarão as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025!
O estado com mais representantes será o Rio de Janeiro, que terá todos os quatro grandes, exceto o Flamengo, na disputa, seguido de Minas Gerais, com a dupla Cruzeiro e Atlético.
O único representante paulista será o Corinthians e o mesmo acontece com Bahia e Athletico-PR, que são os únicos representantes não só dos seus estados, mas das regiões Nordeste e Sul respectivamente.
Sorteio das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
O sorteio das quartas-de-final acontece na próxima terça-feira (12/08), às 11h30, horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Este sorteio, diferente dos anteriores, definirá não apenas os confrontos da próxima fase, como também todo o chaveamento até a Final, marcada para os dias 2 e 9 de novembro.
Times classificados
- Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia
Como funcionará o sorteio?
- Um único pote com 8 bolinhas; cada bolinha representa um time (qualquer confronto é possível)
- O 1° time sorteado enfrenta o 2° time (Jogo 1), o 3° enfrenta o 4° (Jogo 2), o 5° enfrenta o 6° (Jogo 3) e, por fim, o 7° enfrenta o 8° (Jogo 4)
- O chaveamento estabelecerá os seguintes cruzamentos Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 e Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
- Definidos os confrontos e o chaveamento, serão sorteados os mandos de campo
Mandos de campo
Os mandos de campo serão definidos em um novo sorteio, que acontecerá logo na sequência do primeiro.
Primeiramente, será feito um agrupamento dos jogos para evitar que dois times de uma mesma cidade joguem na mesma data base como mandantes por questões de segurança pública.
Portanto, neste agrupamento, o sorteio do primeiro confronto define os mandos de campo da outra partida, mas de forma invertida, por exemplo: Se o Atlético-MG for sorteado como mandante do jogo de ida, automaticamente o Cruzeiro disputará a primeira partida fora de casa.
Esta regra não impede a possibilidade clássicos e, como já informado, todo confronto é possível.
O formato do sorteio dos mandos de campos também se dará com um único pote onde serão dispostas 10 bolinhas enumeradas de 1 a 10.
As bolinhas ímpares definirão que o jogo da volta será decidido na casa do time ímpar (Times 1, 3, 5 e 7) na ordem do sorteio e colocados à esquerda na disposição dos confrontos, enquanto que as pares colocam o segundo jogo na casa do time par (Times 2, 4, 6 e 8) e colocados à direita.
Nas fases seguintes, semifinal e Final, haverão novos sorteios de mando de campo.
Transmissão ao vivo
O sorteio contará com transmissão da CBF TV, no YouTube. Canais de tv fechada, como ESPN e Sportv também são um opção.
Relembre como foi o sorteio do ano passado:
Data dos jogos
Os jogos das quartas-de-final estão agendados para as datas base de 27 de agosto (ida) e 11 de setembro (volta); veja o calendário completo:
- Quartas-de-final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta)
- Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta)
- Final: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta)