Quartas-de-final da Copa do Brasil: Times classificados e data do sorteio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dos 92 times que começaram a competição, só oito seguem vivos: Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia

Estão definidos os oito times que disputarão as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025!

O estado com mais representantes será o Rio de Janeiro, que terá todos os quatro grandes, exceto o Flamengo, na disputa, seguido de Minas Gerais, com a dupla Cruzeiro e Atlético.

O único representante paulista será o Corinthians e o mesmo acontece com Bahia e Athletico-PR, que são os únicos representantes não só dos seus estados, mas das regiões Nordeste e Sul respectivamente.

Sorteio das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

O sorteio das quartas-de-final acontece na próxima terça-feira (12/08), às 11h30, horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Este sorteio, diferente dos anteriores, definirá não apenas os confrontos da próxima fase, como também todo o chaveamento até a Final, marcada para os dias 2 e 9 de novembro.

Times classificados

Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia

Como funcionará o sorteio?

Um único pote com 8 bolinhas; cada bolinha representa um time (qualquer confronto é possível)

O 1° time sorteado enfrenta o 2° time (Jogo 1), o 3° enfrenta o 4° (Jogo 2), o 5° enfrenta o 6° (Jogo 3) e, por fim, o 7° enfrenta o 8° (Jogo 4)

O chaveamento estabelecerá os seguintes cruzamentos Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 e Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4

Definidos os confrontos e o chaveamento, serão sorteados os mandos de campo

Mandos de campo

Os mandos de campo serão definidos em um novo sorteio, que acontecerá logo na sequência do primeiro.

Primeiramente, será feito um agrupamento dos jogos para evitar que dois times de uma mesma cidade joguem na mesma data base como mandantes por questões de segurança pública.

Portanto, neste agrupamento, o sorteio do primeiro confronto define os mandos de campo da outra partida, mas de forma invertida, por exemplo: Se o Atlético-MG for sorteado como mandante do jogo de ida, automaticamente o Cruzeiro disputará a primeira partida fora de casa.

Esta regra não impede a possibilidade clássicos e, como já informado, todo confronto é possível.

O formato do sorteio dos mandos de campos também se dará com um único pote onde serão dispostas 10 bolinhas enumeradas de 1 a 10.

As bolinhas ímpares definirão que o jogo da volta será decidido na casa do time ímpar (Times 1, 3, 5 e 7) na ordem do sorteio e colocados à esquerda na disposição dos confrontos, enquanto que as pares colocam o segundo jogo na casa do time par (Times 2, 4, 6 e 8) e colocados à direita.

Nas fases seguintes, semifinal e Final, haverão novos sorteios de mando de campo.

Transmissão ao vivo

O sorteio contará com transmissão da CBF TV, no YouTube. Canais de tv fechada, como ESPN e Sportv também são um opção.

Relembre como foi o sorteio do ano passado:

Data dos jogos

Os jogos das quartas-de-final estão agendados para as datas base de 27 de agosto (ida) e 11 de setembro (volta); veja o calendário completo:

Quartas-de-final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta)

Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta)