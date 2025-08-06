fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Resultado do jogo do Retrô x Bahia hoje (06/08): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e o vencedor ainda fatura a premiação de pouco mais de R$ 4,7 milhões

Por Davi Saboya Publicado em 06/08/2025 às 20:22
Aquecimento do Retrô na Arena de Pernambuco antes da decisão contra o Bahia pela Copa do Brasil
Aquecimento do Retrô na Arena de Pernambuco antes da decisão contra o Bahia pela Copa do Brasil - Divulgação/Instagram

Retrô x Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (6). O duelo, que acontece na Arena de Pernambuco, é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Leia Também

No jogo de ida, a Fênix perdeu por 3x2. Assim, precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para decidir nos pênaltis. Quem passar de fase ainda fatura a premiação de pouco mais de R$ 4,7 milhões.

Veja o resultado do jogo do Retrô x Bahia hoje (06/08)

Matéria em atualização

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Sorteio definirá confrontos das quartas até a Final
Copa do Brasil 2025

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Sorteio definirá confrontos das quartas até a Final
CBF anuncia data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil
Copa do Brasil

CBF anuncia data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

Compartilhe

Tags