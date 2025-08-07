fechar
Resultado do jogo do Vasco x CSA hoje (07/08): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e os times precisam da vitória após o empate por 0x0 na primeira partida

Por Davi Saboya Publicado em 07/08/2025 às 19:46
Imagem do estádio São Januário, palco da decisão entre Vasco x CSA pela Copa do Brasil
Imagem do estádio São Januário, palco da decisão entre Vasco x CSA pela Copa do Brasil - Instagram/Vasco

Vasco x CSA se enfrentam nesta quinta-feira (7). O duelo, que começa a partir das 20h (de Brasília), no estádio São Januário, é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. 

No jogo de ida, o embate acabou empatado por 0x0. Sendo assim, em caso de nova igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis. Quem ganhar avança para as quartas de final.

O vencedor ainda leva a premiação de pouco mais de 4,7 milhões. O adversário da próxima fase e o chaveamento sairá de confronto realizado pela CBF na próxima terça-feira.

Veja o resultado do jogo do Vasco x CSA hoje (07/08)

Matéria em atualização

