Resultado do jogo do Vasco x CSA hoje (07/08): Veja placar parcial e gols

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e os times precisam da vitória após o empate por 0x0 na primeira partida

Vasco x CSA se enfrentam nesta quinta-feira (7). O duelo, que começa a partir das 20h (de Brasília), no estádio São Januário, é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Leia Também Transmissão Vasco x CSA ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Copa do Brasil 2025

No jogo de ida, o embate acabou empatado por 0x0. Sendo assim, em caso de nova igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis. Quem ganhar avança para as quartas de final.

O vencedor ainda leva a premiação de pouco mais de 4,7 milhões. O adversário da próxima fase e o chaveamento sairá de confronto realizado pela CBF na próxima terça-feira.

Veja o resultado do jogo do Vasco x CSA hoje (07/08)

Matéria em atualização