Transmissão Vasco x CSA ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Copa do Brasil 2025
O Cruzmaltino vem de uma sequência de sete jogos sem vencer, enquanto o Azulão prioriza a disputa do Brasileirão Série C na temporada
Quem avança? Nesta quinta-feira (07/08), Vasco e CSA fazem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 20h (horário de Brasília), em São Januário.
Devido ao empate no confronto de ida, quem ganhar avança de fase. Vale lembrar que não tem a regra do gol fora de casa. Se não houver vencedor, a definição da vaga será nos pênaltis.
O clube que chegar nas quartas de final receberá mais de R$ 4,7 milhões em premiação da CBF. Ao todo, o campeão pode faturar cerca de R$ 80 milhões, se contar com as cotas acumuladas.
Escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Escalação do CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Luciano Naninho; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes
Transmissão Vasco x CSA ao vivo online
Como não tem exibição gratuita, por não passar na TV Globo e sim no SporTV e Premiere, somente é possível assistir na opção para assinante do streaming Globoplay (clique aqui).
Como assistir no Globoplay?
- Globoplay: R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual).
- Globoplay + Premiere: R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual).
- Globoplay + canais + Premiere: R$ 89,90 (mensal) | R$: 59,90/mês (anual).
- Acesse globoplay.globo.com ou baixe o app para Android ou iOS.
- Faça login com sua conta em Globo.com (de maneira gratuita).
- Assine o plano com Premiere ou o Globoplay com canais + Premiere.
- Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para ter acesso às imagens.
Resultado de Vasco x CSA em tempo real:
Quem quiser pode acompanhar a narração em tempo real no YouTube, mas sem imagens. Isso acontece porque nenhuma emissora possui os direitos de transmissão na plataforma.