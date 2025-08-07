fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Vasco x CSA ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Copa do Brasil 2025

O Cruzmaltino vem de uma sequência de sete jogos sem vencer, enquanto o Azulão prioriza a disputa do Brasileirão Série C na temporada

Por Robert Sarmento Publicado em 07/08/2025 às 18:13
Vegetti celebrando gol pelo Vasco na temporada 2025
Vegetti celebrando gol pelo Vasco na temporada 2025 - Matheus Lima/Vasco

Quem avança? Nesta quinta-feira (07/08), Vasco e CSA fazem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 20h (horário de Brasília), em São Januário.

Devido ao empate no confronto de ida, quem ganhar avança de fase. Vale lembrar que não tem a regra do gol fora de casa. Se não houver vencedor, a definição da vaga será nos pênaltis.

+ Jogos de hoje (07/08/25): Veja onde assistir ao vivo e horários

O clube que chegar nas quartas de final receberá mais de R$ 4,7 milhões em premiação da CBF. Ao todo, o campeão pode faturar cerca de R$ 80 milhões, se contar com as cotas acumuladas.

Escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Luciano Naninho; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes

Transmissão Vasco x CSA ao vivo online

Como não tem exibição gratuita, por não passar na TV Globo e sim no SporTV e Premiere, somente é possível assistir na opção para assinante do streaming Globoplay (clique aqui).

Como assistir no Globoplay?

  • Globoplay: R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual).
  • Globoplay + Premiere: R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual).
  • Globoplay + canais + Premiere: R$ 89,90 (mensal) | R$: 59,90/mês (anual).
  • Acesse globoplay.globo.com ou baixe o app para Android ou iOS.
  • Faça login com sua conta em Globo.com (de maneira gratuita).
  • Assine o plano com Premiere ou o Globoplay com canais + Premiere.
  • Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para ter acesso às imagens.

Resultado de Vasco x CSA em tempo real:

Quem quiser pode acompanhar a narração em tempo real no YouTube, mas sem imagens. Isso acontece porque nenhuma emissora possui os direitos de transmissão na plataforma.

