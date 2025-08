Transmissão Santos x Juventude ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As equipes estão dentro da zona de rebaixamento da competição nacional. No caso do Peixe, se ganhar a partida, termina a rodada fora do Z4

A 18ª rodada do Brasileirão Série A 2025 termina nesta segunda-feira (04/08), com o jogo entre Santos e Juventude na Vila Belmiro, em São Paulo, que começa às 20h (de Brasília).

Os times fazem péssima campanha no torneio. Não é por acaso que ambos estão na zona de rebaixamento. No entanto, o Peixe pode sair do Z4, se obtiver a vitória dentro de casa.

Para o time gaúcho, os três pontos significam deixar a vice-lanterna e ficar a um ponto do Vasco da Gama (16° lugar). Abaixo, veja onde assistir ao vivo e acompanhe o resultado em tempo real.

17° Santos - 15 pontos

18° Fortaleza - 15 pontos

19° Juventude - 11 pontos

20° Sport - 06 pontos



Escalação do Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier.

Neymar tenta passe em jogo do Santos na Série A - Raul Baretta/Santos

Escalação do Juventude: Gaston; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo), Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Veron e Gilberto. Técnico: Gerson Ramos (interino).

Transmissão Santos x Juventude ao vivo online

Para assistir com imagens, de maneira online, os torcedores precisam ser assinantes do streaming Globoplay (assista aqui) e pagar por um dos pacotes disponíveis (veja aqui como assinar).

Globoplay : R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual).

: R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual). Globoplay + Premiere : R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual).

: R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual). Globoplay + canais + Premiere: R$ 89,90 (mensal) | R$: 59,90/mês (anual).

Como assistir no Globoplay?

Acesse globoplay.globo.com ou baixe o app para Android ou iOS.

ou baixe o app para Android ou iOS. Faça login com sua conta Globo (de maneira gratuita).

Assine o plano com Premiere ou o Globoplay com canais + Premiere.

Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para ter acesso às imagens.

Resultado de Santos x Juventude em tempo real

No canal oficial do Santos no YouTube, tem a cobertura do confronto em tempo real, mas só com o áudio da narração. Isso porque os direitos pertecem à CazéTV, que não exibe a partida.