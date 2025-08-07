fechar
Jogos de hoje (07/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

O dia destaca o encerramento das oitavas de final da Copa do Brasil (categoria masculina) e tem duelos pela Europa League e Conference League

Por Robert Sarmento Publicado em 07/08/2025 às 8:13
Vegetti celebra gol pelo Vasco na Copa do Brasil 2025
Vegetti celebra gol pelo Vasco na Copa do Brasil 2025 - Matheus Lima/Vasco

Entre os jogos de hoje (07/08/25), tem Vasco x CSA em São Januário, no Rio de Janeiro, e CRB x Cruzeiro no Rei Pelé, em Maceió, pela volta das oitavas da Copa do Brasil.

Além disso, fãs de futebol fiquem atentos aos playoffs da Europa League e também da Conference League. Para quem gosta de duelos alternativos, tem a Terceira Divisão Inglesa.

Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Jogos de hoje de futebol (07/08/2025)

Copa do Brasil 2025

  • 20h - Vasco x CSA - SporTV, Premiere e Globoplay
  • 20h - CRB x Cruzeiro- Amazon Prime Video

Europa League 2025/26

  • 13h30 - Cluj x Braga - OneFootball
  • 14h - Häcken x Brann - Canal GOAT

  • 15h - Panathinaikos x Shakhtar Donetsk - Canal GOAT e OneFootball

Conference League 2025/26

  • 15h45 - Víkingur x Brondby - OneFootball
  • 16h - Partizan x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball

Copa do Brasil Feminina

  • 15h - América-MG x Santos - SporTV e Globoplay

Campeonato Inglês (Terceira divisão)

  • 16h - Port Vale x Cardiff City - Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h - San Lorenzo x Vélez Sarsfield - ESPN4 e Disney+

Copa Centro-Americana na Concacaf

  • 23h - Managua x Alajuelense - Disney+
  • 23h - CSD Municipal x Sporting San Miguelito - Disney+

