Jogos de hoje (07/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O dia destaca o encerramento das oitavas de final da Copa do Brasil (categoria masculina) e tem duelos pela Europa League e Conference League

Entre os jogos de hoje (07/08/25), tem Vasco x CSA em São Januário, no Rio de Janeiro, e CRB x Cruzeiro no Rei Pelé, em Maceió, pela volta das oitavas da Copa do Brasil.

Além disso, fãs de futebol fiquem atentos aos playoffs da Europa League e também da Conference League. Para quem gosta de duelos alternativos, tem a Terceira Divisão Inglesa.

Leia Também CBF anuncia data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Jogos de hoje de futebol (07/08/2025)

Copa do Brasil 2025

20h - Vasco x CSA - SporTV, Premiere e Globoplay

20h - CRB x Cruzeiro- Amazon Prime Video

Europa League 2025/26

13h30 - Cluj x Braga - OneFootball

14h - Häcken x Brann - Canal GOAT

15h - Panathinaikos x Shakhtar Donetsk - Canal GOAT e OneFootball

Conference League 2025/26

15h45 - Víkingur x Brondby - OneFootball

16h - Partizan x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball

Copa do Brasil Feminina

15h - América-MG x Santos - SporTV e Globoplay

Campeonato Inglês (Terceira divisão)

16h - Port Vale x Cardiff City - Disney+

Campeonato Argentino

19h - San Lorenzo x Vélez Sarsfield - ESPN4 e Disney+

Copa Centro-Americana na Concacaf