Jogos de hoje (07/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários
O dia destaca o encerramento das oitavas de final da Copa do Brasil (categoria masculina) e tem duelos pela Europa League e Conference League
Entre os jogos de hoje (07/08/25), tem Vasco x CSA em São Januário, no Rio de Janeiro, e CRB x Cruzeiro no Rei Pelé, em Maceió, pela volta das oitavas da Copa do Brasil.
Além disso, fãs de futebol fiquem atentos aos playoffs da Europa League e também da Conference League. Para quem gosta de duelos alternativos, tem a Terceira Divisão Inglesa.
Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Jogos de hoje de futebol (07/08/2025)
Copa do Brasil 2025
- 20h - Vasco x CSA - SporTV, Premiere e Globoplay
- 20h - CRB x Cruzeiro- Amazon Prime Video
Europa League 2025/26
- 13h30 - Cluj x Braga - OneFootball
- 14h - Häcken x Brann - Canal GOAT
- 15h - Panathinaikos x Shakhtar Donetsk - Canal GOAT e OneFootball
Conference League 2025/26
- 15h45 - Víkingur x Brondby - OneFootball
- 16h - Partizan x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball
Copa do Brasil Feminina
- 15h - América-MG x Santos - SporTV e Globoplay
Campeonato Inglês (Terceira divisão)
- 16h - Port Vale x Cardiff City - Disney+
Campeonato Argentino
- 19h - San Lorenzo x Vélez Sarsfield - ESPN4 e Disney+
Copa Centro-Americana na Concacaf
- 23h - Managua x Alajuelense - Disney+
- 23h - CSD Municipal x Sporting San Miguelito - Disney+