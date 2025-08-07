[GRÁTIS*] Transmissão ao vivo de CRB x Cruzeiro: Saiba como assistir com imagens pelo Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

*Serviço de streaming da Amazon oferece 30 dias grátis para novos assinantes; saiba como como aproveitar o benefício e assistir a Copa do Brasil 2025

CRB e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h, horário de Brasília, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025.

A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.

Prime Video GRÁTIS! Saiba como assistir CRB x Cruzeiro sem pagar nada no serviço de streaming da Amazon



Prime Video (clique aqui para assistir online)

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Para realizar o seu cadastro, o torcedor terá que utilizar um cartão de crédito válido e deve ficar atento ao fato de que, ao término do período de cortesia, a mensallidade será cobrada em sua fatura.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Neuza Ines Back (SP)