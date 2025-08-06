Sorteio da Copa do Brasil 2025: Data, formato e possíveis confrontos das quartas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cerimônia definirá não apenas os confrontos das quartas de final, como todo o chaveamento até a Grande Final, marcada para novembro

Nesta quinta-feira (07/08), chegará ao fim a fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Das 92 equipes que começaram a competição em fevereiro, apenas oito seguirão vivas na briga pelo título.

O sorteio, que definirá não só os confrontos das quartas de final, mas todo o chaveamento até a Final já tem data definida pela CBF.

Tudo sobre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025



Data

O sorteio está marcado para a próxima terça-feira (12), às 10h da manhã, horário de Brasília, e acontecerá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Transmissão ao vivo

O sorteio contará com transmissão da CBF TV, no YouTube. Canais de tv fechada, como ESPN e Sportv também são um opção.

Formato

Os oito times serão dispostos em um único pote. O primeiro time sorteado enfrentará o segundo, o terceiro o quarto e assim sucessivamente.

O chaveamento também será definido pela mesma lógica. O vencedor do confronto Time 1 x Time 2 enfrentará o vencedor do confronto Time 3 x Time 4 na semifinal, enquanto do outro lado da chave estarão os Times 5, 6, 7 e 8.





Mandos de campo

Os mandos de campo serão definidos em um novo sorteio, no mesmo dia. Primeiramente é feito um agrupamento dos jogos para evitar que dois times de uma mesma cidade joguem na mesma data base como mandantes por questões de segurança pública.

Portanto, neste agrupamento, o sorteio do primeiro confronto define os mandos de campo da outra partida, mas de forma invertida.

O formato do sorteio se dará com um único pote onde serão dispostas 10 bolinhas enumeradas de 1 a 10.

As bolinhas ímpares definirão que o jogo da volta será decidido na casa do time ímpar (Times 1, 3, 5 e 7), enquanto que as pares colocam o segundo jogo na casa do time par (Times 2, 4, 6 e 8).

Nas fases seguintes, semifinal e Final, haverão novos sorteios de mando de campo.

Relembre como foi o sorteio em 2024