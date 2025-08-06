Sorteio da Copa do Brasil 2025: Data, formato e possíveis confrontos das quartas de final
Cerimônia definirá não apenas os confrontos das quartas de final, como todo o chaveamento até a Grande Final, marcada para novembro
Nesta quinta-feira (07/08), chegará ao fim a fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Das 92 equipes que começaram a competição em fevereiro, apenas oito seguirão vivas na briga pelo título.
O sorteio, que definirá não só os confrontos das quartas de final, mas todo o chaveamento até a Final já tem data definida pela CBF.
Tudo sobre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025
Data
O sorteio está marcado para a próxima terça-feira (12), às 10h da manhã, horário de Brasília, e acontecerá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Transmissão ao vivo
O sorteio contará com transmissão da CBF TV, no YouTube. Canais de tv fechada, como ESPN e Sportv também são um opção.
Formato
Os oito times serão dispostos em um único pote. O primeiro time sorteado enfrentará o segundo, o terceiro o quarto e assim sucessivamente.
O chaveamento também será definido pela mesma lógica. O vencedor do confronto Time 1 x Time 2 enfrentará o vencedor do confronto Time 3 x Time 4 na semifinal, enquanto do outro lado da chave estarão os Times 5, 6, 7 e 8.
Mandos de campo
Os mandos de campo serão definidos em um novo sorteio, no mesmo dia. Primeiramente é feito um agrupamento dos jogos para evitar que dois times de uma mesma cidade joguem na mesma data base como mandantes por questões de segurança pública.
Portanto, neste agrupamento, o sorteio do primeiro confronto define os mandos de campo da outra partida, mas de forma invertida.
O formato do sorteio se dará com um único pote onde serão dispostas 10 bolinhas enumeradas de 1 a 10.
As bolinhas ímpares definirão que o jogo da volta será decidido na casa do time ímpar (Times 1, 3, 5 e 7), enquanto que as pares colocam o segundo jogo na casa do time par (Times 2, 4, 6 e 8).
Nas fases seguintes, semifinal e Final, haverão novos sorteios de mando de campo.
