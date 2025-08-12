Corinthians x Athletico-PR: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas da Copa do Brasil

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O sorteio realizado na manhã desta terça-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, colocou Corinthians e Athletico-PR frente a frente nas quartas-de-final.
Juntos, paulistas e paranaenses somas quatro títulos da competição e 10 finais. Tricampeão, o Corinthians não vence a competição desde 2009 e bateu na trave em anos recentes, sendo vice campeão em 2018 e 2022.
Já o Athletico-PR, campeão em 2019, busca o tão sonhado bi, que também passou perto em 2021.
Em todas as conquistas, de lado a lado, uma coisa fez a diferença: a torcida.
Mandos de campo e data dos jogos de ida e volta entre Corinthians e Athletico-PR na Copa do Brasil
Uma vez definido o confronto foi realizado um segundo sorteio para definir os mandos de campo.
Como resultado, ficou estabelecido que o jogo de ida acontecerá na Ligga Arena, em Curitiba, enquanto que o decisivo jogo da volta acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo.