Corinthians x Athletico-PR: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas da Copa do Brasil

Timão e Furacão farão um dos confrontos da próxima fase da Copa do Brasil; veja cronograma das partidas que acontecem em Curitiba e São Paulo

Por Victor Peixoto Publicado em 12/08/2025 às 13:56
Corinthians x Athletico-PR, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
Corinthians x Athletico-PR, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Timão ou Furacão? Só um avançará às semifinais da Copa do Brasil 2025

O sorteio realizado na manhã desta terça-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, colocou Corinthians Athletico-PR frente a frente nas quartas-de-final.

Juntos, paulistas e paranaenses somas quatro títulos da competição e 10 finais. Tricampeão, o Corinthians não vence a competição desde 2009 e bateu na trave em anos recentes, sendo vice campeão em 2018 e 2022.

Já o Athletico-PR, campeão em 2019, busca o tão sonhado bi, que também passou perto em 2021.

Em todas as conquistas, de lado a lado, uma coisa fez a diferença: a torcida.

Mandos de campo e data dos jogos de ida e volta entre Corinthians e Athletico-PR na Copa do Brasil

Uma vez definido o confronto foi realizado um segundo sorteio para definir os mandos de campo.

Como resultado, ficou estabelecido que o jogo de ida acontecerá na Ligga Arena, em Curitiba, enquanto que o decisivo jogo da volta acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo.

Veja a data das partidas:

Jogo de ida 

  • 27/08 - Athletico-PR x Corinthians - Ligga Arena

Jogo da volta 

  • 11/09 - Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena

A data e horário exatos dos jogos ainda não foram divulgados pela CBF, que o fará ao longo dos próximos dias. O cronograma acima se refere às datas base.

Além da classificação para a semifinal, Timão e Furacão disputarão uma premiação de R$ 9.922.500,00. Quem vencer enfrentará o vencedor de Atlético-MG x Cruzeiro.

Chaveamento 

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

