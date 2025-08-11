Santa Cruz x Altos será realizado na próxima segunda-feira, segundo presidente da FPF
O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o Tricolor precisa chegar nas semifinais
O Santa Cruz enfrentará o Altos, na próxima segunda-feira (18), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. É o que confirmou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, nesta segunda-feira (11), em contato com a reportagem do Blog do Torcedor.
O grande impasse na data aconteceu pelo fato de Sport e Náutico jogarem no Recife no mesmo final de semana. O Leão encara o São Paulo, neste sábado (16), às 18h30, enquanto o Náutico enfrenta o Anápolis, às 19h, no domingo (17).
Segundo Evandro, foi cogitada a possibilidade do jogo acontecer na sexta-feira (15) e no domingo (17). Porém, na sexta, não foi possível por causa de problemas logísticos e no domingo não foi permitido, já que a Polícia Militar de Pernambucano não recomenda a realização de dois jogos dos grandes clubes da capital no mesmo dia.
Durante a Série D, o Santa Cruz só não jogou no final de semana em uma oportunidade. Na sexta-feira, 9 de maio de 2025, o time coral recebeu o América-RN, no Arruda, e venceu por 2x1.
O duelo entre Santos x Altos é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de passar pelo Sergipe, o Tricolor do Arruda ainda precisa passar pelo Altos e mais um adversário para conquistar o tão sonhado acesso.
