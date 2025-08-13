fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo contra o Altos, mas ainda tenta mudar a data

Jogo pelas oitavas-de-final da Série D está marcada para a segunda-feira (18), mas Santa deseja jogar no domingo (17), mesmo dia de Náutico x Anápolis

Por Victor Peixoto Publicado em 13/08/2025 às 11:54 | Atualizado em 13/08/2025 às 12:10
Vestiário do Santa Cruz antes do jogo contra o Sergipe na Arena de Pernambuco
Vestiário do Santa Cruz antes do jogo contra o Sergipe na Arena de Pernambuco - Instagram/Santa Cruz

Santa Cruz iniciou a venda dos ingressos para a partida contra o Altos, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Série D.

A partida está marcada para a segunda-feira (18), às 20h30, horário de Brasília, mas a diretoria coral ainda tenta o adiantamento da partida para o domingo (17) mesmo diante do imbróglio envolvendo a partida do Náutico, que enfrenta o Anápolis no mesmo dia, nos Aflitos, às 19h.

A informação é do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

Pela manhã, o clube publicou em seu perfil no Instagram o início da venda dos ingressos, bem como os preços dos ingressos para a partida, informando a realização da partida para a segunda-feira, em consonância com a publicação feita pelo clube após divulgação da data da partida pela CBF.

O post foi posteriormente apagado, mas os ingressos seguem disponíveis no site futebolcard.com, apesar de ter passado por um período de indisponibilidade no começo da manhã.

O motivo da exclusão seria, justamente, a possibilidade de alteração da data do confronto.

Reprodução / Instagam
Santa Cruz apagou post informando venda dos ingressos para a partida contra o Altos - Reprodução / Instagam

Ingressos de Santa Cruz x Altos

À venda no site do Futebol Card.

  • Superior Leste: R$ 20,00 (todos os setores)
  • Inferior Sul: R$ 25,00
  • Inferior Leste: R$ 60,00 (inteira); R$ 30 (meia)
  • Inferior Norte: R$ 25,00
  • Oeste Premium: R$ 60,00 e R$ 120,00

* É preciso alterar a modalidade do ingresso de "inteira" para "promocional" no momento da compra

