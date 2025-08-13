Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo contra o Altos, mas ainda tenta mudar a data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jogo pelas oitavas-de-final da Série D está marcada para a segunda-feira (18), mas Santa deseja jogar no domingo (17), mesmo dia de Náutico x Anápolis

O Santa Cruz iniciou a venda dos ingressos para a partida contra o Altos, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Série D.

A partida está marcada para a segunda-feira (18), às 20h30, horário de Brasília, mas a diretoria coral ainda tenta o adiantamento da partida para o domingo (17) mesmo diante do imbróglio envolvendo a partida do Náutico, que enfrenta o Anápolis no mesmo dia, nos Aflitos, às 19h.

A informação é do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

Pela manhã, o clube publicou em seu perfil no Instagram o início da venda dos ingressos, bem como os preços dos ingressos para a partida, informando a realização da partida para a segunda-feira, em consonância com a publicação feita pelo clube após divulgação da data da partida pela CBF.

O post foi posteriormente apagado, mas os ingressos seguem disponíveis no site futebolcard.com, apesar de ter passado por um período de indisponibilidade no começo da manhã.

O motivo da exclusão seria, justamente, a possibilidade de alteração da data do confronto.

Santa Cruz apagou post informando venda dos ingressos para a partida contra o Altos - Reprodução / Instagam

Ingressos de Santa Cruz x Altos

À venda no site do Futebol Card.

Superior Leste: R$ 20,00 (todos os setores)

Inferior Sul: R$ 25,00

Inferior Leste: R$ 60,00 (inteira); R$ 30 (meia)

Inferior Norte: R$ 25,00

Oeste Premium: R$ 60,00 e R$ 120,00

* É preciso alterar a modalidade do ingresso de "inteira" para "promocional" no momento da compra

