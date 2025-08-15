Santa Cruz vende 30 mil ingressos antecipados para a decisão contra Altos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A nova parcial de bilhetes comercializados foi divulgada pelo clube tricolor, na noite desta sexta-feira, e a partida aconteceu na próxima segunda

Mesmo com o jogo marcado para uma segunda-feira, a torcida do Santa Cruz promete lotar a Arena de Pernambuco. De acordo com o comunicado do clube tricolor, na noite desta sexta-feira (15), 30 mil ingressos já foram comercializados de forma antecipada para a decisão contra o Altos. O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, o Santa Cruz também já informou que os setores leste superior, leste inferior e sul inferior estão esgotados. Os valores dos bilhetes variam de R$ 20 a R$ 120 e estão disponíveis no site da Futebol Card.

A expectativa do Tricolor do Arruda é superar a marca do último jogo contra o Sergipe. Na decisão da segunda fase, 35.882 torcedores estiveram no estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O duelo entre Santa Cruz x Altos é válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida de volta acontece no próximo dia 24 de agosto (domingo), às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí.

Para conquistar o acesso, o Santa Cruz precisa chegar nas semifinais. Ou seja, ainda precisa passar por mais um adversário após o Altos.

Desfalque no Santa Cruz

O atacante Ariel voltou a sentir a lesão na panturrilha e está vetado do jogo de ida do Santa Cruz contra o Altos. Contratado para reforçar a Cobra Coral no mata-mata da Série D, ele já tinha desfalcado a equipe coral no primeiro embate diante do Sergipe.