Santa Cruz divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Altos
O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe piauiense acontece na próxima segunda-feira (18), pela terceira fase da Série D.
O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (15) que já comercializou 26 mil ingressos antecipados para o jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Altos-PI.
O duelo será realizado na próxima segunda-feira (17), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife.
O Tricolor do Arruda chega motivado para o confronto, após registrar um público histórico no último fim de semana: 35.882 torcedores estiveram presentes, marca que representa o maior público do clube como mandante na Arena e também o maior da Série D nesta temporada.
Veja valores e onde comprar
As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).
- Leste Superior: R$ 20 (todos os setores)
- Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
- Norte e Sul Inferior: R$ 25
- Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120
Ficha de jogo
- Jogo: Santa Cruz x Altos
- Motivo: Terceira rodada da Série D
- Data: 18 de agosto de 2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Arena Pernambuco – São Lourenço (PE)