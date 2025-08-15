Santa Cruz divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Altos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe piauiense acontece na próxima segunda-feira (18), pela terceira fase da Série D.

O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (15) que já comercializou 26 mil ingressos antecipados para o jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Altos-PI.

O duelo será realizado na próxima segunda-feira (17), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife.

O Tricolor do Arruda chega motivado para o confronto, após registrar um público histórico no último fim de semana: 35.882 torcedores estiveram presentes, marca que representa o maior público do clube como mandante na Arena e também o maior da Série D nesta temporada.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

Leste Superior: R$ 20 (todos os setores)

R$ 20 (todos os setores) Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) Norte e Sul Inferior: R$ 25

R$ 25 Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120

Ficha de jogo