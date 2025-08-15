fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Altos

O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe piauiense acontece na próxima segunda-feira (18), pela terceira fase da Série D.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/08/2025 às 16:06
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco - Rafael Vieira / FPF

O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (15) que já comercializou 26 mil ingressos antecipados para o jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Altos-PI.

O duelo será realizado na próxima segunda-feira (17), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife.

O Tricolor do Arruda chega motivado para o confronto, após registrar um público histórico no último fim de semana: 35.882 torcedores estiveram presentes, marca que representa o maior público do clube como mandante na Arena e também o maior da Série D nesta temporada.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

  • Leste Superior: R$ 20 (todos os setores)
  • Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
  • Norte e Sul Inferior: R$ 25
  • Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120

Leia Também

Ficha de jogo

  • Jogo: Santa Cruz x Altos
  • Motivo: Terceira rodada da Série D
  • Data: 18 de agosto de 2025
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Pernambuco – São Lourenço (PE)

