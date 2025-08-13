fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x Altos terá presença do VAR, que estreia na Série D

Duelo na Arena de Pernambuco é crucial na luta tricolor pelo acesso à Série C. Aparelho será utilizado nas próximas etapas da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/08/2025 às 13:59
Imagem da Arena de Pernambuco durante o jogo entre Santa Cruz x Sergipe pela Série D
Imagem da Arena de Pernambuco durante o jogo entre Santa Cruz x Sergipe pela Série D - Vinícius Rocha/TV Jornal

O Santa Cruz se prepara para encarar o Altos, em duelo marcado para a próxima segunda-feira (18), às 20h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena de Pernambuco.

Para o confronto entre pernambucanos e piauienses, uma atração que pode mudar o desfecho da partida é a presença do VAR, o árbitro de vídeo.

O aparelho será utilizado pela primeira vez na Série D nos duelos da terceira fase da competição. O VAR continuará presente para as fases posteriores.

Leia Também

Quem será o VAR de Santa Cruz x Altos?

O profissional responsável pela arbitragem de vídeo será o paranaense Adriano Milczvski, que será auxiliado pelo conterrâneo Ivan Carlos Bohn.

A equipe do VAR ainda contará com a presença do observador pernambucano Erich Bartolomeu.

O Santa Cruz busca a vitória, em sua casa, para sair na frente na luta pela vaga na fase de quartas de final. Fora de campo, a diretoria tricolor busca uma mudança na data da partida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Arbitragem de Santa Cruz x Altos

  • Árbitro - Jose Mendonça da Silva Junior (PR)
  • Assistente 1 - João Fábio Machado Brischiliari (PR)
  • Assistente 2 - Weber Felipe Silva (PR)
  • 4º Árbitro - Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)
  • VAR - Adriano Milczvski (PR)
  • Assistente VAR - Ivan Carlos Bohn (PR)
  • Observador VAR - Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira (PE)

Leia também

Altos-PI é melhor do que o Sergipe? Tudo sobre o rival do Santa Cruz na oitavas de final da Série D 2025
análise

Altos-PI é melhor do que o Sergipe? Tudo sobre o rival do Santa Cruz na oitavas de final da Série D 2025
Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo contra o Altos, mas ainda tenta mudar a data
Santa Cruz

Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo contra o Altos, mas ainda tenta mudar a data

Compartilhe

Tags