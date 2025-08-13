Santa Cruz x Altos terá presença do VAR, que estreia na Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo na Arena de Pernambuco é crucial na luta tricolor pelo acesso à Série C. Aparelho será utilizado nas próximas etapas da competição

O Santa Cruz se prepara para encarar o Altos, em duelo marcado para a próxima segunda-feira (18), às 20h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena de Pernambuco.

Para o confronto entre pernambucanos e piauienses, uma atração que pode mudar o desfecho da partida é a presença do VAR, o árbitro de vídeo.

O aparelho será utilizado pela primeira vez na Série D nos duelos da terceira fase da competição. O VAR continuará presente para as fases posteriores.

Quem será o VAR de Santa Cruz x Altos?

O profissional responsável pela arbitragem de vídeo será o paranaense Adriano Milczvski, que será auxiliado pelo conterrâneo Ivan Carlos Bohn.

A equipe do VAR ainda contará com a presença do observador pernambucano Erich Bartolomeu.

O Santa Cruz busca a vitória, em sua casa, para sair na frente na luta pela vaga na fase de quartas de final. Fora de campo, a diretoria tricolor busca uma mudança na data da partida.

Arbitragem de Santa Cruz x Altos