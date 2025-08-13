fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x Altos: Raquel Lyra se posiciona sobre definição de data da partida

Duelo válido pela ida da terceira fase será realizado na próxima segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco. Equipe coral solicitou mudança de data

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/08/2025 às 17:14 | Atualizado em 13/08/2025 às 17:19
Vista panorâmica da Arena de Pernambuco
Vista panorâmica da Arena de Pernambuco - Rafael Vieira/FPF

Após as sucessivas tentativas, sem sucesso, por parte do Santa Cruz, de modificar a data da partida contra o Altos, válida pela ida da terceira fase da Série D, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra publicou, em suas redes sociais, um posicionamento sobre o assunto.

A partida será disputada na próxima segunda-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, por solicitação das forças de segurança.

A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), alega que não é viável a realização de duas partidas de integrantes do Trio de Ferro, na Região Metropolitana do Recife, em uma mesma data.

Nesta quarta-feira (13), no entanto, o Santa Cruz buscou uma articulação com o Governo do Estado para transferir a data do confronto. Apesar do acerto com o poder executivo, a alteração foi barrada pela CBF por questões logísticas.

Raquel Lyra afirma que Governo garante a segurança dos torcedores

A governadora Raquel Lyra afirmou que o Governo de Pernambuco tem condições de garantir a segurança dos torcedores caso o confronto seja realizado no próximo domingo (17).

Raquel também ressaltou que a responsabilidade pela escolha da data do confronto é da CBF.

Confira a declaração de Raquel Lyra

"Se depender da presença de policiais nas ruas, vai ter jogo do Santa Cruz, no próximo domingo! O Governo de Pernambuco garante a segurança de todos os torcedores que forem ao estádio assistir às partidas dos clubes pernambucanos, independente do dia.

A decisão de alterar a data dos jogos é exclusiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Seguiremos atentos e trabalhando pela segurança pública de Pernambuco", declarou Raquel Lyra.

