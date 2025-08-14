fechar
Santa Cruz | Notícia

Vem recorde aí? Santa divulga parcial com mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Altos

O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe piauiense acontece na próxima segunda-feira (18), pela terceira fase da Série D.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/08/2025 às 12:43
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Evelyn Victoria/SCFC

O clima é de grande expectativa na Arena Pernambuco para o confronto decisivo entre Santa Cruz e Altos, válido pela terceira fase da Série D.

Em atualização feita nesta quarta-feira (13), o Tricolor informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, que será disputado nesta segunda (18), em São lourenço da mata.

Se vencer, o time de Marcelo Cabo dará um passo importante na luta pela vaga na Série C. Mantendo o ritmo de vendas até segunda-feira, o Santa Cruz pode alcançar seu recorde de público como mandante na Arena Pernambuco.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

  • Leste Superior: R$ 20 (todos os setores)
  • Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
  • Norte e Sul Inferior: R$ 25
  • Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120

Ficha de jogo

  • Jogo: Santa Cruz x Altos
  • Motivo: Terceira rodada da Série D
  • Data: 18 de agosto de 2025
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Pernambuco – São Lourenço (PE)

