Vem recorde aí? Santa divulga parcial com mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Altos
O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe piauiense acontece na próxima segunda-feira (18), pela terceira fase da Série D.
O clima é de grande expectativa na Arena Pernambuco para o confronto decisivo entre Santa Cruz e Altos, válido pela terceira fase da Série D.
Em atualização feita nesta quarta-feira (13), o Tricolor informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, que será disputado nesta segunda (18), em São lourenço da mata.
Se vencer, o time de Marcelo Cabo dará um passo importante na luta pela vaga na Série C. Mantendo o ritmo de vendas até segunda-feira, o Santa Cruz pode alcançar seu recorde de público como mandante na Arena Pernambuco.
Veja valores e onde comprar
As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).
- Leste Superior: R$ 20 (todos os setores)
- Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
- Norte e Sul Inferior: R$ 25
- Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120
Ficha de jogo
- Jogo: Santa Cruz x Altos
- Motivo: Terceira rodada da Série D
- Data: 18 de agosto de 2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Arena Pernambuco – São Lourenço (PE)