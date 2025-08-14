Vem recorde aí? Santa divulga parcial com mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Altos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe piauiense acontece na próxima segunda-feira (18), pela terceira fase da Série D.

O clima é de grande expectativa na Arena Pernambuco para o confronto decisivo entre Santa Cruz e Altos, válido pela terceira fase da Série D.

Em atualização feita nesta quarta-feira (13), o Tricolor informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, que será disputado nesta segunda (18), em São lourenço da mata.

Se vencer, o time de Marcelo Cabo dará um passo importante na luta pela vaga na Série C. Mantendo o ritmo de vendas até segunda-feira, o Santa Cruz pode alcançar seu recorde de público como mandante na Arena Pernambuco.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

Leste Superior: R$ 20 (todos os setores)

R$ 20 (todos os setores) Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) Norte e Sul Inferior: R$ 25

R$ 25 Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120

