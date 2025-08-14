fechar
Em busca do acesso, Santa Cruz mira primeira vitória sobre o Altos na história

Equipes já se enfrentaram em quatro oportunidades e disputam novo confronto na próxima segunda-feira (18), pela terceira fase da Série D

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/08/2025 às 14:43 | Atualizado em 14/08/2025 às 15:27
Imagem do último duelo entre Altos e Santa Cruz, em 2024
Imagem do último duelo entre Altos e Santa Cruz, em 2024 - Reprodução/ Altos

O Santa Cruz se prepara para encarar o Altos, na terceira fase da Série D, em duelo disputado na Arena de Pernambuco, na próxima segunda-feira (18), às 20h30 (Horário de Brasília).

Além de sair na frente na luta pela vaga na fase de acesso, o Tricolor possui outro motivo especial para vencer o time piauiense.

O Tricolor do Arruda nunca venceu a equipe de Teresina em sua história. Em quatro oportunidades, os piauienses saíram vencedores três vezes.

A última partida entre os clubes, realizada em 2024, foi válida pela fase de classificação à Copa do Nordeste. No confronto, disputado em Teresina, o duelo terminou empatado por 2 a 2, mas o Tricolor saiu derrotado na disputa de pênaltis.

Todos os três duelos haviam sido realizados no ano de 2021. No primeiro confronto entre as equipes, pela fase de grupos do Nordestão, o Altos venceu o Santa Cruz por 2 a 0, em sua casa.

Por fim, as equipes se enfrentaram duas vezes na Série C do mesmo ano. O Jacaré saiu vitorioso, em ambos os confrontos, pelo placar de 1 a 0.

Histórico de duelos entre Santa Cruz x Altos

  • 2021 - Altos 2 x 0 Santa Cruz (Copa do Nordeste)
  • 2021 - Santa Cruz 0 x 1 Altos (Série C)
  • 2021 - Altos 1 x 0 Santa Cruz (Série C)
  • 2024 - Altos 2 x 2 Santa Cruz - Vitória do Altos nos pênaltis (Copa do Nordeste)

As equipes se reencontram na próxima segunda-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena de Pernambuco.

A data da partida foi confirmada nesta quarta-feira (13), após diversas tentativas, por parte do Santa Cruz, de transferir o duelo para o final de semana.

