"Dê o sangue pelo Santa Cruz": Torcida coral faz campanha para ganhar folga no dia do jogo contra o Altos
Medida visa "facilitar" a vida dos torcedores tricolores que forem à Arena de Pernambuco para o duelo contra na próxima segunda-feira (18)
Vale tudo pra apoiar o seu time do coração? Bom, a gente sabe que os torcedores dos três grandes do futebol pernambucano costumam fazer algumas "estripulias" por seus clubes.
A mais nova é protagonizada por influenciadores torcedores do Santa Cruz, que lançaram uma campanha para incentivar os torcedores tricolores a doar sangue na próxima segunda-feira (17), dia do jogo da Cobra Coral contra o Altos, às 20h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, pela partida de ida das oitavas-de-final da Série D.
O intuito? Além de uma boa e necessária ação, a campanha busca "facilitar" a vida da torcida tricolor, não apenas garantindo sua ida para a partida, mas também facilitando sua logística, permitindo sair mais cedo para chegar ao estádio que, todos sabemos, sofre com vários problemas envolvendo mobilidade.
A atitude tem respaldo legal. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, o trabalhador tem direito a uma folga a cada 12 meses (1 ano) para realizar uma doação voluntária desde que comprove a ação ao empregador.
Dentre os influenciadores, está Gabriel Marques, o shitbotcoral, que publicou sua ação de doação no Hemope e convocou a torcida tricolor para fazer o mesmo.
"A moral da história é: doe sangue por que você doando sangue você tá se ajudando e ajudando o próximo. [...] você lancha, faz uma refeição, ganha um atestado e um dia de folga pra ver seu time do coração, só tem vantagem", declarou o influenciador.
O que fazer para doar sangue?
Requisitos básicos
- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização).
- Pesar no mínimo 50kg.
- Estar descansado (ter dormido pelo menos 5 horas nas últimas 24 horas).
- Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial
Consulte impedimentos temporários neste link.