"Tabu existe para ser quebrado", diz técnico do Santa Cruz sobre jogo contra Altos

O Tricolor do Arruda encara a equipe do Piauí, nesta segunda-feira (18), em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D

O técnico Marcelo Cabo tratou com naturalidade o tabu do Santa Cruz de nunca ter vencido o Altos na história. Para ele, "tabu existe para ser quebrado". Os times se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

"Costumo dizer que o tabu é para ser quebrado. Então, a gente tem uma oportunidade, como eu sempre falei, de fazer uma nova história aqui dentro do Santa Cruz. Essa é uma oportunidade. Isso só colabora que vamos pegar um adversário que vai nos trazer muita dificuldade, que o passado recente já diz isso", afirmou o comandante coral.

"Já quebramos alguns tabus aqui desde o início da Série D. Alguns números foram modificados, alguns tabus foram quebrados, e é mais um desafio que a gente tem diante dessa boa equipe do Altos que vamos enfrentar", completou.

Marcelo Cabo ainda minimizou o fato do Santa Cruz decidir a classificação nas oitavas de final como visitante. Por outro lado, não escondeu que preferia que o jogo de volta fosse no Recife.

"Prefiro um cenário sempre de decidir em casa. Se for escolher, vou querer decidir sempre o segundo jogo em casa. Porém, quando você chega a uma fase dessas do campeonato, você tem que estar preparado para decidir em casa ou decidir fora", disse o treinador.

Santa Cruz espera casa cheia

O Santa Cruz comercializou mais de 30 mil ingressos de forma antecipada para a decisão contra o Altos. A expectativa é que a torcida coral supere a marca da decisão diante do Sergipe. Na decisão da segunda fase, 35.882 torcedores estiveram no estádio de São Lourenço da Mata

Desfalque na Cobra Coral

O atacante Ariel foi vetado do jogo de ida do Santa Cruz contra o Altos após voltar a sentir uma lesão na panturrilha.

O jogador, que foi contratado para reforçar a equipe coral no mata-mata da Série D, já havia ficado de fora da primeira partida contra o Sergipe por conta do mesmo problema.