"Tabu existe para ser quebrado", diz técnico do Santa Cruz sobre jogo contra Altos
O Tricolor do Arruda encara a equipe do Piauí, nesta segunda-feira (18), em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D
O técnico Marcelo Cabo tratou com naturalidade o tabu do Santa Cruz de nunca ter vencido o Altos na história. Para ele, "tabu existe para ser quebrado". Os times se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
"Costumo dizer que o tabu é para ser quebrado. Então, a gente tem uma oportunidade, como eu sempre falei, de fazer uma nova história aqui dentro do Santa Cruz. Essa é uma oportunidade. Isso só colabora que vamos pegar um adversário que vai nos trazer muita dificuldade, que o passado recente já diz isso", afirmou o comandante coral.
"Já quebramos alguns tabus aqui desde o início da Série D. Alguns números foram modificados, alguns tabus foram quebrados, e é mais um desafio que a gente tem diante dessa boa equipe do Altos que vamos enfrentar", completou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Marcelo Cabo ainda minimizou o fato do Santa Cruz decidir a classificação nas oitavas de final como visitante. Por outro lado, não escondeu que preferia que o jogo de volta fosse no Recife.
"Prefiro um cenário sempre de decidir em casa. Se for escolher, vou querer decidir sempre o segundo jogo em casa. Porém, quando você chega a uma fase dessas do campeonato, você tem que estar preparado para decidir em casa ou decidir fora", disse o treinador.
Santa Cruz espera casa cheia
O Santa Cruz comercializou mais de 30 mil ingressos de forma antecipada para a decisão contra o Altos. A expectativa é que a torcida coral supere a marca da decisão diante do Sergipe. Na decisão da segunda fase, 35.882 torcedores estiveram no estádio de São Lourenço da Mata
Desfalque na Cobra Coral
O atacante Ariel foi vetado do jogo de ida do Santa Cruz contra o Altos após voltar a sentir uma lesão na panturrilha.
O jogador, que foi contratado para reforçar a equipe coral no mata-mata da Série D, já havia ficado de fora da primeira partida contra o Sergipe por conta do mesmo problema.