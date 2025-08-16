Sport, Santa Cruz e Náutico podem bater recordes de público em "fim de semana prolongado"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com jogos no sábado (16), domingo (17) e segunda-feira (18), Trio de Ferro deve contar com excelentes públicos na Ilha, nos Aflitos e na Arena

As torcidas dos três grandes da capital prometem fazer bonito neste "fim de semana prolongado".

Vivendo momentos positivos na temporada, cada qual em sua divisão e contexto na tabela, Sport, Náutico e Santa Cruz terão forte apoio nas arquibancadas e devem, inclusive, bater seus recordes de público em 2025.

Sport

Neste sábado (16), é a vez do Leão da Praça da Bandeira entrar em campo, às 18h30, horário de Brasília, contra o São Paulo, partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

Até 24 horas antes da partida, o clube já havia vendido 23.500 ingressos, o que sugere que o recorde atual, de 26.324 torcedores que marcaram presença na 2ª rodada, contra o Palmeiras, deve ser superado.

Detalhe, por no máximo 21 torcedores, uma vez que a capacidade atual da llha do Retiro está limitada a 26.345 torcedores.

Náutico

Com chances altíssimas de garantir, matematicamente, a vaga no quadrangular do acesso, o Timbu recebe o Anápolis, às 19h do próximo domingo (17), nos Aflitos.

Embora o jogo tenha "pouco apelo", com possibilidade até mesmo do Náutico entrar em campo com um time reserva, a torcida alvirrubra chegou junto e já comprou pelo menos 11.112 ingressos para a partida até o momento desta publicação.

O recorde do Timbu em 2025 é de 16.832 torcedores, alcançados no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o São Paulo.

Embora este número seja difícil de ser batido, ao menos o recorde desta Série C deverá ser superado. Na terceira divisão do Brasileirão, o Náutico teve como maior público os 13.914 torcedores que assistiram à vitória por 3 x 0 sobreo Retrô, na 15ª rodada.

Santa Cruz

Último a entrar em campo, o Santa é o que tem o jogo mais importante, e dramático, do Trio de Ferro. A Cobra Coral recebe o Altos na Arena de Pernambuco na segunda-feira (18), às 20h30, e a expectativa é que tenhamos ainda mais tricolores presentes do que na partida contra o Sergipe.

Naquela ocasião, 35.882 torcedores tomaram as arquibancadas da Arena, número que estabeleceu os recordes de maior público do clube no ano, além do maior público tricolor no estádio.

Até o momento, já foram vendidos 30 mil ingressos e, com direito até à campanha de doação de sangue pra ganhar uma folga para poder ir para o jogo, a tendência é de que o Santa possa passar da casa dos 36 mil.