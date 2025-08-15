fechar
Sport lança uniforme em homenagem ao histórico título do Pernambucano de 1975; veja preço e lojas onde comprar

Naquele ano, o Rubro-negro encerrou a sequência negativa de nove anos sem taça. O Leão viu os rivais serem hexa (Náutico) e penta (Santa Cruz)

Por Robert Sarmento Publicado em 15/08/2025 às 12:25
Quinteto Violado com a camisa em homenagem ao "Super Time da Ilha"
Quinteto Violado com a camisa em homenagem ao "Super Time da Ilha" - Igor Cysneiros/Sport

O Sport divulgou nesta sexta-feira (15/08), o lançamento de uma nova camisa. O uniforme com lista na horizontal em vermelho e preto é uma homenagem do "Super Time da Ilha".

A decisão especial e limitada celebra os 50 anos do título do Campeonato Pernambucano de 1975, que encerrou o jejum de nove anos sem o clube rubro-negro levantar taça.

O Leão geralmente entrava em campo com esse time: Tobias; Marcos, Pedro Basílio, Alberto e Cláudio Mineiro; Luciano Veloso, Perez, Garcia e Assis Paraíba; Miltão e Dadá Maravilha.

Onde comprar e preço da nova camisa do Sport?

A novidade está disponível nas lojas físicas da PST pelo valor de R$ 274,90. O vídeo de lançamento teve participação do Quinteto Violado, que criou música para o feito histórico.

"É uma alegria muito grande porque a gente torce por um time que tem uma resposta de público muito grande", disse Marcelo Melo, um dos integrantes da formação original da banda.

Lojas físicas da PST

  • Sede da Ilha do Retiro.
  • RioMar Recife.
  • Shopping Tacaruna.
  • Shopping Plaza.
  • Shopping Guararapes.

