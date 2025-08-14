Sport oficializa a contratação do volante Lucas Kal; jogador chega sem custos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador de 29 anos estava sem clube após defender as cores do Al-Riyadh, da Arábia Saudita. Atleta terá contrato válido até o final de 2026

O Sport anunciou, de maneira oficial, nesta quinta-feira (14), a contratação do volante Lucas Kal, de 29 anos. O jogador estava sem clube após deixar o Al-Riyadh, da Arábia Saudita.

O atleta, que também atua como zagueiro, chega para reforçar o elenco para a sequência da Série A. O contrato do volante é válido até o final de 2026.

Sem clube desde julho, Lucas Kal, que atuava no Al-Riyadh desde 2024, disputou 31 partidas pela equipe saudita, com três gols marcados e duas assistências.

A contratação, tratada como uma oportunidade de mercado, atende a uma carência sentida pela diretoria rubro-negra, que buscava um volante com características defensivas.

Quem é Lucas Kal?

Antes de atuar no Oriente Médio, Lucas Kal defendeu as cores do Atlético-GO no primeiro semestre de 2024. No Dragão, o volante atuou em 24 partidas.



O clube em que Lucas Kal obteve sua passagem mais marcante foi o América-MG, time que defendeu entre os anos de 2019, quando foi contratado por empréstimo junto ao São Paulo, onde foi revelado, e 2024. No período, o volante também acumulou um empréstimo ao Nacional, de Portugal.

Pelo Coelho, Lucas Kal disputou 132 jogos, marcou três gols e concedeu sete assistências. Apesar de ter sido formado nas categorias de base do Tricolor, o jogador não obteve uma sequência de partidas pelo Soberano.

Enquanto estava sob contrato com o clube do Morumbi, Lucas Kal também atuou, por empréstimo, por Vasco e Guarani.

O jogador chegaria para ser uma opção para a posição de volante. No momento, o técnico Daniel Paulista conta com Rivera e Pedro Augusto para o setor, além do prata da casa Zé Lucas.