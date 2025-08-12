Sport finaliza ciclo de contratações para a sequência do Brasileirão
Leão da Ilha encaminhou acerto com o volante Lucas Kal, que defendia as cores do Al-Riyadh, da Arábia Saudita. Contratação de zagueiro é estudada
O Sport negocia a contratação de seu nono reforço na atual janela de transferências. De acordo com informações do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o volante Lucas Kal, de 29 anos, tem acerto encaminhado com o Leão da Ilha.
O atleta defendia as cores do Al-Riyadh, da Arábia Saudita, onde atuava desde 2024. Na atual temporada árabe, o jogador disputou 31 partidas, com três gols marcados e duas assistências.
A contratação de Lucas Kal faz parte do perfil desejado pela equipe rubro-negra, que buscava um volante com características defensivas para fechar o ciclo de contratações. O jogador também atuou como zagueiro ao longo de sua carreira.
Porém, segundo Antônio Gabriel, a iminente saída do zagueiro Chico para o Hapoel Tel Aviv, de Israel, também abre espaço para que o clube volte ao mercado em busca de um novo defensor.
Quem é Lucas Kal?
Antes de atuar no futebol saudita, Lucas Kal defendeu o Atlético-GO na primeira parte de 2024. Pelo Dragão, o jogador disputou 24 jogos.
Sua passagem mais duradoura em um clube brasileiro foi pelo América-MG, clube em que defendeu entre os anos de 2019, quando chegou por empréstimo junto ao São Paulo, onde foi revelado, e 2024. No período, o volante também acumulou um empréstimo ao Nacional, de Portugal.
Pelo Coelho, Lucas Kal disputou 132 jogos, marcou três gols e distribuiu sete assistências. Apesar de ter sido formado nas categorias de base do Tricolor Paulista, o jogador não obteve uma sequência de partidas pelo Soberano.
Enquanto estava sob contrato com o clube do Morumbi, Lucas Kal também atuou, por empréstimo, por Vasco e Guarani.
O jogador chegaria para ser uma opção para a posição de volante. No momento, o técnico Daniel Paulista conta com Rivera e Pedro Augusto para o setor, além do prata da casa Zé Lucas.