fechar
Sport | Notícia

Sport: confira chances de rebaixamento atualizadas após vitória sobre o Grêmio

Invicto há quatro rodadas, Leão da Ilha vive seu melhor momento no Brasileirão e vê chances de permanência aumentarem após vitória sobre Imortal

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/08/2025 às 15:55
Jogadores do Sport celebram vit&oacute;ria contra o Gr&ecirc;mio na S&eacute;rie A
Jogadores do Sport celebram vitória contra o Grêmio na Série A - PAULO PAIVA/ SPORT

Invicto há quatro partidas e em evolução após a vitória sobre o Grêmio, pelo placar de 1 a 0, que encerrou da equipe, que durava 19 jogos, o Sport sonha em evitar o rebaixamento no Brasileirão.

Após o triunfo sobre a equipe gaúcha, o Leão da Ilha está nove pontos atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O Sport também se apega ao fato de possui dois jogos a menos em relação aos seus principais adversários na luta contra o rebaixamento. As partidas, contra Flamengo e Atlético-MG não possuem datas para serem realizadas.

Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025

De acordo com uma projeção da UFMG, o Leão possui 86,9% de chances de ser rebaixado à próxima Série B. Anteriormente, o número estava na casa dos 94%.

Para escapar da queda, a equipe precisaria alcançar uma pontuação próxima aos 45 pontos. De acordo com a projeção, clubes que alcançarem 42 pontos, por exemplo, possui 75% de chances de evitar a queda.

No entanto, o Leão da Ilha precisaria obter um aproveitamento digno de clubes que lutam pelo título do Brasileirão para escapar do rebaixamento.

Importante: o Sport possui duas partidas a menos em relação aos seus adversários na tabela, já que os jogos contra Flamengo e Atlético-MG, pelo Brasileirão, foram adiados e seguem sem data confirmada.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira os números

  • Sport - 86,9%
  • Juventude - 65,8%
  • Fortaleza - 63,1%
  • Vasco da Gama - 45,0%
  • Vitória - 41,8%
  • Grêmio - 26,4%

Probabilidade de queda por pontuação:

A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.

  • 46 pontos - 0.313%
  • 45 pontos - 1.416%
  • 44 pontos - 4.782%
  • 43 pontos - 12.494%
  • 42 pontos - 26.020%
  • 41 pontos - 44.412%

Próximos jogos do Sport no Brasileirão

  • Sábado, 16/08 – Sport x São Paulo
  • Segunda-feira, 25/08 – Palmeiras x Sport

Leia também

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
Opinião

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
Crise no transporte público: Após anos de queda, transporte público registra sinais de recuperação da demanda de passageiros, mas cenário segue difícil
TRANSPORTE PÚBLICO

Crise no transporte público: Após anos de queda, transporte público registra sinais de recuperação da demanda de passageiros, mas cenário segue difícil

Compartilhe

Tags