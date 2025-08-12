Sport: confira chances de rebaixamento atualizadas após vitória sobre o Grêmio
Invicto há quatro rodadas, Leão da Ilha vive seu melhor momento no Brasileirão e vê chances de permanência aumentarem após vitória sobre Imortal
Invicto há quatro partidas e em evolução após a vitória sobre o Grêmio, pelo placar de 1 a 0, que encerrou da equipe, que durava 19 jogos, o Sport sonha em evitar o rebaixamento no Brasileirão.
Após o triunfo sobre a equipe gaúcha, o Leão da Ilha está nove pontos atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
O Sport também se apega ao fato de possui dois jogos a menos em relação aos seus principais adversários na luta contra o rebaixamento. As partidas, contra Flamengo e Atlético-MG não possuem datas para serem realizadas.
Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025
De acordo com uma projeção da UFMG, o Leão possui 86,9% de chances de ser rebaixado à próxima Série B. Anteriormente, o número estava na casa dos 94%.
Para escapar da queda, a equipe precisaria alcançar uma pontuação próxima aos 45 pontos. De acordo com a projeção, clubes que alcançarem 42 pontos, por exemplo, possui 75% de chances de evitar a queda.
No entanto, o Leão da Ilha precisaria obter um aproveitamento digno de clubes que lutam pelo título do Brasileirão para escapar do rebaixamento.
Importante: o Sport possui duas partidas a menos em relação aos seus adversários na tabela, já que os jogos contra Flamengo e Atlético-MG, pelo Brasileirão, foram adiados e seguem sem data confirmada.
Confira os números
- Sport - 86,9%
- Juventude - 65,8%
- Fortaleza - 63,1%
- Vasco da Gama - 45,0%
- Vitória - 41,8%
- Grêmio - 26,4%
Probabilidade de queda por pontuação:
A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.
- 46 pontos - 0.313%
- 45 pontos - 1.416%
- 44 pontos - 4.782%
- 43 pontos - 12.494%
- 42 pontos - 26.020%
- 41 pontos - 44.412%
Próximos jogos do Sport no Brasileirão
- Sábado, 16/08 – Sport x São Paulo
- Segunda-feira, 25/08 – Palmeiras x Sport