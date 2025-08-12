Sport: confira chances de rebaixamento atualizadas após vitória sobre o Grêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Invicto há quatro rodadas, Leão da Ilha vive seu melhor momento no Brasileirão e vê chances de permanência aumentarem após vitória sobre Imortal

Invicto há quatro partidas e em evolução após a vitória sobre o Grêmio, pelo placar de 1 a 0, que encerrou da equipe, que durava 19 jogos, o Sport sonha em evitar o rebaixamento no Brasileirão.

Após o triunfo sobre a equipe gaúcha, o Leão da Ilha está nove pontos atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O Sport também se apega ao fato de possui dois jogos a menos em relação aos seus principais adversários na luta contra o rebaixamento. As partidas, contra Flamengo e Atlético-MG não possuem datas para serem realizadas.

Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025

De acordo com uma projeção da UFMG, o Leão possui 86,9% de chances de ser rebaixado à próxima Série B. Anteriormente, o número estava na casa dos 94%.

Para escapar da queda, a equipe precisaria alcançar uma pontuação próxima aos 45 pontos. De acordo com a projeção, clubes que alcançarem 42 pontos, por exemplo, possui 75% de chances de evitar a queda.

No entanto, o Leão da Ilha precisaria obter um aproveitamento digno de clubes que lutam pelo título do Brasileirão para escapar do rebaixamento.

Importante: o Sport possui duas partidas a menos em relação aos seus adversários na tabela, já que os jogos contra Flamengo e Atlético-MG, pelo Brasileirão, foram adiados e seguem sem data confirmada.

Confira os números

Sport - 86,9%

Juventude - 65,8%

Fortaleza - 63,1%

Vasco da Gama - 45,0%



Vitória - 41,8%

Grêmio - 26,4%

Probabilidade de queda por pontuação:



A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.

46 pontos - 0.313%

45 pontos - 1.416%



44 pontos - 4.782%



43 pontos - 12.494%



42 pontos - 26.020%



41 pontos - 44.412%



Próximos jogos do Sport no Brasileirão