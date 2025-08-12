Daniel Paulista vê evolução do Sport após vitória sobre o Grêmio e mira duelo com o São Paulo
Comandante rubro-negro revela mudança tática fundamental para triunfo em Porto Alegre e afirma se sentir "privilegiado" por comandar o Leão da Ilha
Após conquistar uma importante vitória, por 1 a 0, sobre o Grêmio, em Porto Alegre, o treinador Daniel Paulista destacou a evolução do Sport nas últimas partidas da equipe e projetou o próximo jogo do time, contra o São Paulo, que será disputado no próximo sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília).
Para o comandante rubro-negro, o Leão da Ilha vive um momento de crescimento após a parada para a Copa do Mundo de Clubes que culminou na vitória contra o Imortal.
Confira a declaração de Daniel Paulista
"Para nós que estamos aqui desde a parada do Mundial, era nítido que o Sport vinha evoluindo. Claro que ainda era insuficiente para alcançar a primeira vitória."
Alguns detalhes importantes dentro dos jogos nos custaram, talvez, um resultado melhor em rodadas anteriores, mas era nítida a evolução, hoje o Sport joga um futebol que consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade.
Hoje, mais uma vez, ficou provado. O Sport jogando fora de casa, jogando mais uma vez bem, equilibrado, consciente, com uma estratégia de jogo muito bem definida e bem posicionado dentro de campo. Na minha avaliação o Sport soube controlar bem o jogo todo", declarou o treinador.
Daniel Paulista afirmou que o resultado tornou-se possível a partir de uma mudança tática realizada no intervalo do duelo em Porto Alegre com o intuito de encaixar a marcação dos atacantes gremistas. O técnico também afirmou que o Sport "poderia ter conquistado uma vantagem maior".
"No primeiro tempo, acho que nós tivemos um pouco de dificuldade, já que o extremo do lado esquerdo do Grêmio vinha flutuar por dentro e criava uma superioridade. Nós, em alguns momentos, não conseguimos encaixar a marcação da maneira como acreditávamos ser a melhor.
No intervalo nós conseguimos corrigir isso e, naturalmente, a partir desse momento, a gente acabou dominando de uma forma bem superior o jogo e poderíamos ter feito um placar maior".
Daniel Paulista afirma se sentir "privilegiado" por treinar o Sport
Perguntado sobre o sentimento de identificação com o clube rubro-negro, Daniel Paulista afirmou ser um "privilegiado" por ter atuado na equipe pernambucana como jogador e por retornar ao time como técnico.
Eu acho que sou um privilegiado, primeiro por ter tido a oportunidade de vestir essa camisa tantas vezes, não só como jogador, mas também como treinador.
Estou trabalhando muito junto com todos os atletas, junto com a direção, com todos aqui dentro para mudar a situação do clube, porque nós que convivemos e gostamos da instituição sentimos muito encontrar o Sport na situação que ele está.
Técnico do Leão projeta duelo contra o São Paulo
Por fim, Daniel Paulista afirmou que seu próximo desejo é voltar a vencer dentro da Ilha do Retiro. Para o próximo compromisso do Leão em casa, diante do São Paulo, o técnico convocou a torcida para apoiar o time e afirmou que o elenco rubro-negro possui o "DNA" do Sport.
"Vamos voltar para dentro de casa e enfrentar o São Paulo, que será novamente um grande adversário, um jogo muito difícil, mas agora o nosso objetivo é encontrar a primeira vitória dentro de casa.
Então a mobilização do torcedor vai ser forte, porque o torcedor está enxergando a equipe, dentro de campo, lutando com as características e com o DNA que o Sport sempre teve, acho que isso é o mais importante. Claro, reconhece que existem erros, mas existem também virtudes", concluiu.
A última parcial divulgada pelo Sport dava conta de que 12 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Soberano.