Daniel Paulista vê evolução do Sport após vitória sobre o Grêmio e mira duelo com o São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Comandante rubro-negro revela mudança tática fundamental para triunfo em Porto Alegre e afirma se sentir "privilegiado" por comandar o Leão da Ilha

Após conquistar uma importante vitória, por 1 a 0, sobre o Grêmio, em Porto Alegre, o treinador Daniel Paulista destacou a evolução do Sport nas últimas partidas da equipe e projetou o próximo jogo do time, contra o São Paulo, que será disputado no próximo sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília).

Para o comandante rubro-negro, o Leão da Ilha vive um momento de crescimento após a parada para a Copa do Mundo de Clubes que culminou na vitória contra o Imortal.

Confira a declaração de Daniel Paulista

"Para nós que estamos aqui desde a parada do Mundial, era nítido que o Sport vinha evoluindo. Claro que ainda era insuficiente para alcançar a primeira vitória."

Alguns detalhes importantes dentro dos jogos nos custaram, talvez, um resultado melhor em rodadas anteriores, mas era nítida a evolução, hoje o Sport joga um futebol que consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade.

Hoje, mais uma vez, ficou provado. O Sport jogando fora de casa, jogando mais uma vez bem, equilibrado, consciente, com uma estratégia de jogo muito bem definida e bem posicionado dentro de campo. Na minha avaliação o Sport soube controlar bem o jogo todo", declarou o treinador.

Daniel Paulista afirmou que o resultado tornou-se possível a partir de uma mudança tática realizada no intervalo do duelo em Porto Alegre com o intuito de encaixar a marcação dos atacantes gremistas. O técnico também afirmou que o Sport "poderia ter conquistado uma vantagem maior".

"No primeiro tempo, acho que nós tivemos um pouco de dificuldade, já que o extremo do lado esquerdo do Grêmio vinha flutuar por dentro e criava uma superioridade. Nós, em alguns momentos, não conseguimos encaixar a marcação da maneira como acreditávamos ser a melhor.

No intervalo nós conseguimos corrigir isso e, naturalmente, a partir desse momento, a gente acabou dominando de uma forma bem superior o jogo e poderíamos ter feito um placar maior".

Daniel Paulista afirma se sentir "privilegiado" por treinar o Sport

Perguntado sobre o sentimento de identificação com o clube rubro-negro, Daniel Paulista afirmou ser um "privilegiado" por ter atuado na equipe pernambucana como jogador e por retornar ao time como técnico.

Eu acho que sou um privilegiado, primeiro por ter tido a oportunidade de vestir essa camisa tantas vezes, não só como jogador, mas também como treinador.

Estou trabalhando muito junto com todos os atletas, junto com a direção, com todos aqui dentro para mudar a situação do clube, porque nós que convivemos e gostamos da instituição sentimos muito encontrar o Sport na situação que ele está.

Sport solicita à CBF que Zé Lucas seja desconvocado da Seleção Brasileira Sub-17

Sport: Caso vença os jogos adiados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento? Entenda Leia Também

Técnico do Leão projeta duelo contra o São Paulo

Por fim, Daniel Paulista afirmou que seu próximo desejo é voltar a vencer dentro da Ilha do Retiro. Para o próximo compromisso do Leão em casa, diante do São Paulo, o técnico convocou a torcida para apoiar o time e afirmou que o elenco rubro-negro possui o "DNA" do Sport.

"Vamos voltar para dentro de casa e enfrentar o São Paulo, que será novamente um grande adversário, um jogo muito difícil, mas agora o nosso objetivo é encontrar a primeira vitória dentro de casa.

Então a mobilização do torcedor vai ser forte, porque o torcedor está enxergando a equipe, dentro de campo, lutando com as características e com o DNA que o Sport sempre teve, acho que isso é o mais importante. Claro, reconhece que existem erros, mas existem também virtudes", concluiu.



A última parcial divulgada pelo Sport dava conta de que 12 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Soberano.