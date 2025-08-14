Sport não vence São Paulo no Brasileirão há 10 anos; confira histórico
Rubro-Negro irá encarar Tricolor Paulista no próximo sábado (16), pela 20ª rodada da Série A. Equipe pernambucana espera encerrar tabu no Brasileirão
Em busca de sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, o Sport se prepara para encarar o São Paulo. O confronto será disputado no próximo sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro.
O Leão da Ilha mira uma melhoria na competição, já que está na lanterna, bem como espera encerrar um jejum de vitórias contra a equipe paulista, que dura 10 anos.
Sport não vence São Paulo no Brasileirão há 10 anos
No Brasileirão, o Sport conquistou sua última vitória sobre o Tricolor Paulista em 2015, na Arena de Pernambuco, em duelo vencido pelo Rubro-Negro pelo placar de 2 a 0.
De lá para cá, as duas equipes se enfrentaram em doze oportunidades, com sete vitórias para o Tricolor Paulista, além de cinco empates.
A superioridade também é demonstrada no número de gols marcados pelo Leão da Ilha, já que a equipe pernambucana marcou apenas duas vezes no período.
No primeiro turno do Brasileirão, o duelo entre as equipes terminou empatado, sem gols. Em 2023, as duas equipes se enfrentaram na Copa do Brasil.
Na ocasião, os pernambucanos foram superados por 2 a 0, na Ilha do Retiro, mas reagiram no Morumbi, onde venceram por 3 a 1. No entanto, o Rubro-Negro foi superado nas penalidades.
Últimos confrontos entre Sport e São Paulo no Brasileirão
- 2015 - São Paulo 3 x 0 Sport (Brasileirão)
- 2016 - São Paulo 0 x 0 Sport (Brasileirão)
- 2016 - Sport 1 x 1 São Paulo (Brasileirão)
- 2017 - Sport 0 x 0 São Paulo (Brasileirão)
- 2017 - São Paulo 1 x 0 Sport (Brasileirão)
- 2018 - Sport 1 x 3 São Paulo (Brasileirão)
- 2018 - São Paulo 0 x 0 Sport (Brasileirão)
- 2020 - Sport 0 x 1 São Paulo (Brasileirão)
- 2020 - São Paulo 1 x 0 Sport (Brasileirão)
- 2021 - Sport 0 x 1 São Paulo (Brasileirão)
- 2021 - São Paulo 2 x 0 Sport (Brasileirão)
- 2025 - São Paulo 0 x 0 Sport (Brasileirão)
Invicto há quatro jogos e vindo de triunfo sobre o Grêmio, o Sport busca sua segunda vitória no Brasileirão, onde permanece invicto.