Chico, ex-zagueiro do Sport, é anunciado pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prata da casa rubro-negra e presença constante no elenco titular, defensor deixa o clube pernambucano após 150 partidas disputadas pelo Leão da Ilha.

Nesta quarta-feira (13), o zagueiro Chico teve sua saída do Sport anunciada. O jogador de 26 anos irá defender a camisa do Hapoel Tel Aviv, de Israel.

Titular do Leão da Ilha durante a maior parte de 2025, Chico deixa o clube após 150 partidas disputadas desde 2017, quando teve sua primeira oportunidade na equipe profissional.

Seu último jogo pelo clube pernambucano foi disputado contra o Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão. Devido ao avanço das negociações, o jogador foi retirado da lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio.

De acordo com um comunicado divulgado pela equipe israelense nas redes sociais, a negociação foi fechada em formato de empréstimo por uma temporada com opção de compra ao final do período.

O Sport confirmou o acordo e anunciou que o time de Tel Aviv irá pagar 100 mil dólares (R$ 540 mil), pelo empréstimo do jogador.

Saída de Chico abre espaço para Sport contratar novo zagueiro

Após a saída de Chico, o Sport pode retornar ao mercado em busca de um outro zagueiro para substituir o prata da casa, que era o único atleta da posição canhoto.

O volante Lucas Kal, em negociações encaminhadas com a equipe rubro-negra, também pode atuar na posição, mas o clube deve buscar outras opções para fortalecer o elenco.

Outro zagueiro envolvido em rumores sobre uma possível saída do Sport é o português João Silva, que chegou ao clube no início da temporada.

Segundo a imprensa europeia, Almería e Zaragoza, da Espanha, Genk, da Bélgica, bem como o Famalicão, de Portugal, também desejam contar com o jogador.