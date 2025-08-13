fechar
Sport | Notícia

Chico, ex-zagueiro do Sport, é anunciado pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel

Prata da casa rubro-negra e presença constante no elenco titular, defensor deixa o clube pernambucano após 150 partidas disputadas pelo Leão da Ilha.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/08/2025 às 16:01 | Atualizado em 13/08/2025 às 16:14
Chico, zagueiro do Sport, em comemora&ccedil;&atilde;o de gol
Chico, zagueiro do Sport, em comemoração de gol - Jailton Jr/JC Imagem

Nesta quarta-feira (13), o zagueiro Chico teve sua saída do Sport anunciada. O jogador de 26 anos irá defender a camisa do Hapoel Tel Aviv, de Israel.

Titular do Leão da Ilha durante a maior parte de 2025, Chico deixa o clube após 150 partidas disputadas desde 2017, quando teve sua primeira oportunidade na equipe profissional.

Seu último jogo pelo clube pernambucano foi disputado contra o Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão. Devido ao avanço das negociações, o jogador foi retirado da lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio.

De acordo com um comunicado divulgado pela equipe israelense nas redes sociais, a negociação foi fechada em formato de empréstimo por uma temporada com opção de compra ao final do período.

O Sport confirmou o acordo e anunciou que o time de Tel Aviv irá pagar 100 mil dólares (R$ 540 mil), pelo empréstimo do jogador.

Saída de Chico abre espaço para Sport contratar novo zagueiro

Após a saída de Chico, o Sport pode retornar ao mercado em busca de um outro zagueiro para substituir o prata da casa, que era o único atleta da posição canhoto.

O volante Lucas Kal, em negociações encaminhadas com a equipe rubro-negra, também pode atuar na posição, mas o clube deve buscar outras opções para fortalecer o elenco.

Outro zagueiro envolvido em rumores sobre uma possível saída do Sport é o português João Silva, que chegou ao clube no início da temporada.

Segundo a imprensa europeia, Almería e Zaragoza, da Espanha, Genk, da Bélgica, bem como o Famalicão, de Portugal, também desejam contar com o jogador.

