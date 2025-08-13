fechar
Editorial | Notícia

Pela mobilidade sustentável

Seminário nacional em Brasília destaca necessidade de investimentos no transporte coletivo em face dos desafios das mudanças climáticas

Por JC Publicado em 13/08/2025 às 0:00
Adultização infantil: o que é, riscos e como proteger as crianças
Adultização infantil: o que é, riscos e como proteger as crianças - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Em uma cidade travada como o Recife, num estrangulamento que se estende a boa parte da Região Metropolitana, é fácil notar a falta que fazem alternativas eficientes, rápidas, confortáveis e seguras de transporte coletivo. A prevalência dos automóveis, o sucateamento do metrô, a insuficiência de ônibus e a solução falaciosa do uso maciço das motos com passageiros apenas aumentam a percepção de que está tudo errado no trânsito da capital pernambucana.
Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) mostram que, nos últimos quatro anos, 25% dos brasileiros deixaram de andar de ônibus. Desde 2014, são cerca de 20 mil passageiros a menos – por dia – em todo o território nacional. As razões para essa debandada são diversas, e refletem uma crise profunda, coroada pela multiplicação de sinistros envolvendo motocicletas em serviço de transporte de pessoas ou alimentos. Em relação aos ônibus, que perderam 44% do público em uma década, as frotas antigas, o desconforto e a insegurança nos trajetos, o preço alto que é visto como baixo custo-benefício, as rotas pouco atrativas e o desrespeito ou inexistência de faixas exclusivas para os coletivos, compõem uma lista de fatores que desestimulam os usuários.
Com a cobertura da coluna Mobilidade, do JC, a NTU realiza em Brasília o 38º Seminário Nacional de Transporte Público, sob o tema central “Rotas para um transporte público mais sustentável”. A questão é atual e bem posta para os desafios de uma era impactada por mudanças climáticas em níveis ainda incipientes, com a ocorrência de temperaturas extremas de calor e de frio, além de fenômenos intensos como temporais e prolongados períodos de estiagem. As cidades brasileiras, em sua maioria, não possuem planos de adaptação climática, o que dificulta ainda mais o redimensionamento da mobilidade para a população, em condições que atendam às demandas reprimidas através de soluções sustentáveis.
Como registrado pela colunista Roberta Soares, para o presidente do Conselho Diretor da NTU, Edmundo Pinheiro, o transporte coletivo é fundamental para “enfrentar a emergência climática global, sendo essencial para a redução das emissões de gases de efeito estufa”. Mas para cumprir tal desígnio, investimentos precisam ser feitos “em qualidade, inovação e acesso universal, complementados por tarifas módicas e financiamento público adequado”, afirma. Trata-se de uma equação complexa, que requer a abordagem combinada entre a recuperação estrutural com viés de sustentabilidade, e a atratividade urgente que traga de volta os passageiros em movimento de fuga desde antes da pandemia.
Embora se refira quase sempre à realidade ambiental, o termo sustentabilidade pode ser dirigido à face econômica da crise do transporte público no Brasil. Por isso a discussão que traz para a mesma mesa o preço da tarifa e a remuneração do serviço não pode se restringir ao evento, cativando a atenção dos gestores públicos e privados dos sistemas em operação. A mobilidade sustentável deve sê-lo ambiental e economicamente, com resultados socialmente justos, focados, antes de mais nada, na qualidade de vida dos cidadãos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
Opinião

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
Pressão sobre Israel
FOME EM GAZA

Pressão sobre Israel

Compartilhe

Tags