Sport | Notícia

Sport x São Paulo: ainda há ingressos promocionais? Confira valores

Equipe rubro-negra chega com moral após vitória sobre o Grêmio e contará com forte presença de seu torcedor no duelo contra Tricolor Paulista

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/08/2025 às 15:44
Torcida do Sport em partida da S&eacute;rie A
Torcida do Sport em partida da Série A - Paulo Paiva / Sport Recife

O Sport recebe o São Paulo neste sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Ilha do Retiro.

A torcida rubro-negra promete comparecer em peso após a vitória do Leão da Ilha sobre o Grêmio, pelo placar de 1 a 0.

Segundo a última parcial divulgada pelo clube rubro-negro, anunciada na última terça-feira (12), mais de 12 mil ingressos já foram vendidos.

Os ingressos promocionais seguem disponíveis?

Os ingressos promocionais, vendidos com valores a partir de R$ 20, seguem disponíveis até a data da partida.

Os únicos setores com entradas esgotadas são os camarotes, cadeiras centrais e de ampliação, além da arquibancada visitante. Todos os outros setores seguem disponíveis para a torcida rubro-negra.

Confira os ingressos disponíveis

Promocional

  • Assento Especial: R$ 40
  • Sociais: R$ 30
  • Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
  • Arquibancada Frontal: R$ 30

Valores no dia do jogo

Não sócio (Meia/Sócio)

  • Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
  • Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
  • Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
  • Ilha Lounge: R$ 200

O Sport busca sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana ocupa a lanterna da competição, com 9 pontos conquistados.

