Sport x São Paulo: ainda há ingressos promocionais? Confira valores
Equipe rubro-negra chega com moral após vitória sobre o Grêmio e contará com forte presença de seu torcedor no duelo contra Tricolor Paulista
O Sport recebe o São Paulo neste sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Ilha do Retiro.
A torcida rubro-negra promete comparecer em peso após a vitória do Leão da Ilha sobre o Grêmio, pelo placar de 1 a 0.
Segundo a última parcial divulgada pelo clube rubro-negro, anunciada na última terça-feira (12), mais de 12 mil ingressos já foram vendidos.
Os ingressos promocionais seguem disponíveis?
Os ingressos promocionais, vendidos com valores a partir de R$ 20, seguem disponíveis até a data da partida.
Os únicos setores com entradas esgotadas são os camarotes, cadeiras centrais e de ampliação, além da arquibancada visitante. Todos os outros setores seguem disponíveis para a torcida rubro-negra.
Confira os ingressos disponíveis
Promocional
- Assento Especial: R$ 40
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
Valores no dia do jogo
Não sócio (Meia/Sócio)
- Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
- Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
- Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
- Ilha Lounge: R$ 200
O Sport busca sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana ocupa a lanterna da competição, com 9 pontos conquistados.