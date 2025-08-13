Sport x São Paulo: ainda há ingressos promocionais? Confira valores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe rubro-negra chega com moral após vitória sobre o Grêmio e contará com forte presença de seu torcedor no duelo contra Tricolor Paulista

O Sport recebe o São Paulo neste sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Ilha do Retiro.

A torcida rubro-negra promete comparecer em peso após a vitória do Leão da Ilha sobre o Grêmio, pelo placar de 1 a 0.

Segundo a última parcial divulgada pelo clube rubro-negro, anunciada na última terça-feira (12), mais de 12 mil ingressos já foram vendidos.

Os ingressos promocionais seguem disponíveis?

Os ingressos promocionais, vendidos com valores a partir de R$ 20, seguem disponíveis até a data da partida.

Os únicos setores com entradas esgotadas são os camarotes, cadeiras centrais e de ampliação, além da arquibancada visitante. Todos os outros setores seguem disponíveis para a torcida rubro-negra.

Confira os ingressos disponíveis

Promocional

Assento Especial: R$ 40

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 30

Valores no dia do jogo



Não sócio (Meia/Sócio)

Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)

Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)

Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)



Ilha Lounge: R$ 200

O Sport busca sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana ocupa a lanterna da competição, com 9 pontos conquistados.