Náutico x Anápolis: ainda há ingressos promocionais? Confira os valores

A torcida do Timbu deve lotar os Aflitos neste domingo com a promoção de ingressos. O Náutico segue em ótima fase e é vice-líder da Série C.

O Náutico chega embalado para o confronto contra o Anápolis, buscando garantir sua vaga no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

A partida será neste domingo (17), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da competição.

A torcida alvirrubra deve marcar presença, impulsionada pela grande promoção de ingressos para os últimos jogos em casa. O Timbu vem em ótima fase e atualmente ocupa a segunda colocação na tabela, precisando apenas de uma vitória para assegurar a classificação antecipada.

Ainda há ingressos promocionais disponíveis?

Os ingressos promocionais para o confronto entre Náutico e Anápolis estão esgotados. Restam apenas os bilhetes normais, com inteiras e meias, disponíveis para compra nos sites maisfieldonordeste.com.br (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público em geral).

Confira os valores

Setor Hexa: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)



R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada) Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)



R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada) Setor Vermelho: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)



R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada) Cadeiras: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h

19h Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 23/08 (domingo)

23/08 (domingo) Horário: 17h

17h Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP