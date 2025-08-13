fechar
Náutico x Anápolis: vitória do Timbu garante classificação para o quadrangular da Série C? Entenda tudo

Náutico segue firme e consistente na Série C e espera garantir a classificação para a segunda fase de forma antecipada neste domingo.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/08/2025 às 13:13
Paulo Sérgio em comemoração de gol pelo Náutico sobre o Caxias pela Série C
Paulo Sérgio em comemoração de gol pelo Náutico sobre o Caxias pela Série C - Jailton Jr/JC Imagem

O Náutico chega embalado para o confronto contra o Anápolis, buscando garantir sua vaga no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

A partida será neste domingo (17), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da competição.

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o time está perto de assegurar sua classificação para a segunda fase da Série C.

Embora ainda não tenha garantido matematicamente a vaga, o Náutico pode conquistá-la neste domingo. Entenda como.

Entenda os cenários

Vitória

Se vencer, o Náutico chegará a 32 pontos, tornando impossível que o nono colocado, atualmente o CSA com 21 pontos, alcance o time. Vale lembrar que, na Série C, apenas os oito primeiros avançam para o quadrangular.

Empate

Mesmo com um empate, o Timbu garantiria a classificação antecipada. Isso ocorre porque as equipes que ainda disputam vagas entre o G-8 ainda se enfrentarão, o que naturalmente reduzirá a pontuação dos concorrentes.

Derrota

O cenário é tão favorável que, mesmo com uma derrota, o Náutico ainda pode se classificar. Para isso, seria necessária uma combinação de ao menos três resultados envolvendo times que podem chegar a 29 pontos.

Por exemplo, seria positivo que o Brusque (7º, com 22 pontos) não vencesse o Londrina, e que o Ypiranga-RS (8º, com 21 pontos) perdesse para o Botafogo-PB.

Náutico na Série C 2025

O Náutico vem mostrando uma campanha sólida na Série C, com 16 jogos disputados até agora. A equipe conquistou 8 vitórias, 5 empates e sofreu 3 derrotas, demonstrando boa consistência.

Com uma defesa bastante eficiente, o Timbu marcou 20 gols e sofreu apenas 6, apresentando o melhor saldo de gols (+14) entre os líderes da competição.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

  • Data: 17/08 (domingo)
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

  • Data: 23/08 (domingo)
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP

  • Data: 30/08 (sábado)
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

