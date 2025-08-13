Náutico x Anápolis: vitória do Timbu garante classificação para o quadrangular da Série C? Entenda tudo
Náutico segue firme e consistente na Série C e espera garantir a classificação para a segunda fase de forma antecipada neste domingo.
O Náutico chega embalado para o confronto contra o Anápolis, buscando garantir sua vaga no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.
A partida será neste domingo (17), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da competição.
Sob o comando de Hélio dos Anjos, o time está perto de assegurar sua classificação para a segunda fase da Série C.
Embora ainda não tenha garantido matematicamente a vaga, o Náutico pode conquistá-la neste domingo. Entenda como.
Entenda os cenários
Vitória
Se vencer, o Náutico chegará a 32 pontos, tornando impossível que o nono colocado, atualmente o CSA com 21 pontos, alcance o time. Vale lembrar que, na Série C, apenas os oito primeiros avançam para o quadrangular.
Empate
Mesmo com um empate, o Timbu garantiria a classificação antecipada. Isso ocorre porque as equipes que ainda disputam vagas entre o G-8 ainda se enfrentarão, o que naturalmente reduzirá a pontuação dos concorrentes.
Derrota
O cenário é tão favorável que, mesmo com uma derrota, o Náutico ainda pode se classificar. Para isso, seria necessária uma combinação de ao menos três resultados envolvendo times que podem chegar a 29 pontos.
Por exemplo, seria positivo que o Brusque (7º, com 22 pontos) não vencesse o Londrina, e que o Ypiranga-RS (8º, com 21 pontos) perdesse para o Botafogo-PB.
Náutico na Série C 2025
O Náutico vem mostrando uma campanha sólida na Série C, com 16 jogos disputados até agora. A equipe conquistou 8 vitórias, 5 empates e sofreu 3 derrotas, demonstrando boa consistência.
Com uma defesa bastante eficiente, o Timbu marcou 20 gols e sofreu apenas 6, apresentando o melhor saldo de gols (+14) entre os líderes da competição.
Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C
17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO
- Data: 17/08 (domingo)
- Horário: 19h
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE
18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico
- Data: 23/08 (domingo)
- Horário: 17h
- Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP
19ª rodada – Náutico x Ituano-SP
- Data: 30/08 (sábado)
- Horário: 17h
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE