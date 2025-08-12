Série C: confira chaveamento da segunda fase e os possíveis adversários do Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega em uma sequência muito positiva e poderá avançar para o quadrangular já neste fim de semana

O Náutico está a apenas um passo de conquistar a sua classificação para o quadrangular da Série C e, neste ano, a equipe parece realmente determinada a alcançar seus objetivos.

O time chega forte para o próximo jogo, acumulando uma sequência de nove partidas sem derrota na competição e sete jogos sem sofrer gols. Assim, se consolida não apenas como a defesa mais sólida da terceira divisão, mas como a melhor defesa do Brasil em 2025.

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu ainda terá três jogos antes da próxima fase. Caso mantenha a sequência positiva, poderá facilitar a sua vida no quadrangular.

Chaveamento da segunda fase da Série C

Se a competição terminasse hoje, a colocação atual formaria os seguintes dois grupos na próxima fase:

Grupo 1 : Caxias, Ponte Preta, Londrina e Ypiranga (1º, 4º, 5º e 8º)

Caxias, Ponte Preta, Londrina e Ypiranga (1º, 4º, 5º e 8º) Grupo 2 : Náutico, São Bernardo, Floresta e Brusque (2º, 3º, 6º e 7º)

Tabela da Série C atualizada

Caxias – 36 pontos Náutico – 29 pontos São Bernardo – 29 pontos Ponte Preta – 27 pontos Londrina – 26 pontos Floresta – 24 pontos Brusque – 22 pontos Ypiranga – 21 pontos CSA – 21 pontos Confiança – 20 pontos Guarani – 20 pontos Ituano – 20 pontos Botafogo-PB – 19 pontos Anápolis – 19 pontos Itabaiana – 18 pontos Maringá – 18 pontos Figueirense – 17 pontos ABC – 17 pontos Retrô – 13 pontos Tombense – 12 pontos

Náutico na Série C 2025

O Náutico vem mostrando uma campanha sólida na Série C, com 16 jogos disputados até agora. A equipe conquistou 8 vitórias, 5 empates e sofreu 3 derrotas, demonstrando boa consistência.

Com uma defesa bastante eficiente, o Timbu marcou 20 gols e sofreu apenas 6, apresentando o melhor saldo de gols (+14) entre os líderes da competição.