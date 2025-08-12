Série C: confira chaveamento da segunda fase e os possíveis adversários do Náutico
A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega em uma sequência muito positiva e poderá avançar para o quadrangular já neste fim de semana
O Náutico está a apenas um passo de conquistar a sua classificação para o quadrangular da Série C e, neste ano, a equipe parece realmente determinada a alcançar seus objetivos.
O time chega forte para o próximo jogo, acumulando uma sequência de nove partidas sem derrota na competição e sete jogos sem sofrer gols. Assim, se consolida não apenas como a defesa mais sólida da terceira divisão, mas como a melhor defesa do Brasil em 2025.
Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu ainda terá três jogos antes da próxima fase. Caso mantenha a sequência positiva, poderá facilitar a sua vida no quadrangular.
Chaveamento da segunda fase da Série C
Se a competição terminasse hoje, a colocação atual formaria os seguintes dois grupos na próxima fase:
- Grupo 1 : Caxias, Ponte Preta, Londrina e Ypiranga (1º, 4º, 5º e 8º)
- Grupo 2 : Náutico, São Bernardo, Floresta e Brusque (2º, 3º, 6º e 7º)
Tabela da Série C atualizada
- Caxias – 36 pontos
- Náutico – 29 pontos
- São Bernardo – 29 pontos
- Ponte Preta – 27 pontos
- Londrina – 26 pontos
- Floresta – 24 pontos
- Brusque – 22 pontos
- Ypiranga – 21 pontos
- CSA – 21 pontos
- Confiança – 20 pontos
- Guarani – 20 pontos
- Ituano – 20 pontos
- Botafogo-PB – 19 pontos
- Anápolis – 19 pontos
- Itabaiana – 18 pontos
- Maringá – 18 pontos
- Figueirense – 17 pontos
- ABC – 17 pontos
- Retrô – 13 pontos
- Tombense – 12 pontos
Náutico na Série C 2025
O Náutico vem mostrando uma campanha sólida na Série C, com 16 jogos disputados até agora. A equipe conquistou 8 vitórias, 5 empates e sofreu 3 derrotas, demonstrando boa consistência.
Com uma defesa bastante eficiente, o Timbu marcou 20 gols e sofreu apenas 6, apresentando o melhor saldo de gols (+14) entre os líderes da competição.