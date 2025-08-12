fechar
Nautico | Notícia

Série C: confira chaveamento da segunda fase e os possíveis adversários do Náutico

A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega em uma sequência muito positiva e poderá avançar para o quadrangular já neste fim de semana

Por João Victor Tavares Publicado em 12/08/2025 às 9:37
O Náutico venceu o Retrô por 3 a 0, nos Aflitos, pela 15ª rodada da Série C.
O Náutico venceu o Retrô por 3 a 0, nos Aflitos, pela 15ª rodada da Série C. - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Náutico está a apenas um passo de conquistar a sua classificação para o quadrangular da Série C e, neste ano, a equipe parece realmente determinada a alcançar seus objetivos.

O time chega forte para o próximo jogo, acumulando uma sequência de nove partidas sem derrota na competição e sete jogos sem sofrer gols. Assim, se consolida não apenas como a defesa mais sólida da terceira divisão, mas como a melhor defesa do Brasil em 2025.

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu ainda terá três jogos antes da próxima fase. Caso mantenha a sequência positiva, poderá facilitar a sua vida no quadrangular.

Chaveamento da segunda fase da Série C

Se a competição terminasse hoje, a colocação atual formaria os seguintes dois grupos na próxima fase:

  • Grupo 1 : Caxias, Ponte Preta, Londrina e Ypiranga (1º, 4º, 5º e 8º)
  • Grupo 2 : Náutico, São Bernardo, Floresta e Brusque (2º, 3º, 6º e 7º)

Tabela da Série C atualizada

  1. Caxias – 36 pontos
  2. Náutico – 29 pontos
  3. São Bernardo – 29 pontos
  4. Ponte Preta – 27 pontos
  5. Londrina – 26 pontos
  6. Floresta – 24 pontos
  7. Brusque – 22 pontos
  8. Ypiranga – 21 pontos
  9. CSA – 21 pontos
  10. Confiança – 20 pontos
  11. Guarani – 20 pontos
  12. Ituano – 20 pontos
  13. Botafogo-PB – 19 pontos
  14. Anápolis – 19 pontos
  15. Itabaiana – 18 pontos
  16. Maringá – 18 pontos
  17. Figueirense – 17 pontos
  18. ABC – 17 pontos
  19. Retrô – 13 pontos
  20. Tombense – 12 pontos

Náutico na Série C 2025

O Náutico vem mostrando uma campanha sólida na Série C, com 16 jogos disputados até agora. A equipe conquistou 8 vitórias, 5 empates e sofreu 3 derrotas, demonstrando boa consistência.

Com uma defesa bastante eficiente, o Timbu marcou 20 gols e sofreu apenas 6, apresentando o melhor saldo de gols (+14) entre os líderes da competição.

