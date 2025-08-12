fechar
Náutico x Anápolis: desfalques, retornos e provável escalação do Timbu para o jogo da Série C

O Timbu enfrenta o Anápolis neste domingo (17) nos Aflitos, buscando a vaga no quadrangular da Série C, com desfalques e retornos importantes.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/08/2025 às 14:04
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Reprodução: Gabriel França/ Náutico

O Náutico chega embalado para o confronto contra o Anápolis, buscando garantir sua vaga no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

A partida será neste domingo (17), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da competição.

O técnico Hélio dos Anjos terá que fazer ajustes no time titular, já que o Timbu terá três importantes desfalques por suspensão devido ao terceiro cartão amarelo, mas também contará com pelo menos um retorno importante.

Desfalques e retornos

O zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio estão fora da partida por suspensão. Além deles, outros sete jogadores do elenco estão pendurados com dois cartões amarelos, o que exige cuidado.

Por outro lado, o Náutico poderá contar com o retorno do zagueiro Mateus Silva e do atacante Vinícius, que ficaram de fora da última rodada por suspensão.

Vale lembrar que Mateus ainda se recupera de uma lesão na coxa e é dúvida para o duelo contra o Anápolis.

Mudanças no time titular

Para suprir as ausências na defesa, principalmente de Carlinhos e possivelmente Mateus Silva, Hélio deve apostar em Rayan como substituto na zaga.

No meio-campo, Wenderson é o favorito para entrar na vaga de Marco Antônio, enquanto Patrick Allan pode retornar à equipe no lugar de Auremir, que foi titular na última rodada em um esquema com três volantes.

O atacante Paulo Sérgio, que foi poupado no último jogo, também pode ganhar uma oportunidade na equipe titular.

Provável escalação

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Paulo Sérgio.

Náutico na Série C 2025

O Náutico vem mostrando uma campanha sólida na Série C, com 16 jogos disputados até agora. A equipe conquistou 8 vitórias, 5 empates e sofreu 3 derrotas, demonstrando boa consistência.

Com uma defesa bastante eficiente, o Timbu marcou 20 gols e sofreu apenas 6, apresentando o melhor saldo de gols (+14) entre os líderes da competição.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

  • Data: 17/08 (domingo)
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

  • Data: 23/08 (domingo)
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP

  • Data: 30/08 (sábado)
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

