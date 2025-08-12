João Silva de saída? Zagueiro do Sport é especulado em clubes da Europa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Português, que chegou ao Leão no início da atual temporada, entrou em campo na reta final do duelo contra o Grêmio, após três meses fora de ação

Após encaminhar a saída de Chico para o Hapoel Tel Aviv, de Israel, o Sport está envolvido em rumores sobre uma possível transferência de outro zagueiro.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista espanhol Diego Otero, do El Desmarque, quatro clubes europeus estão interessados na contratação do zagueiro João Silva, que atualmente é reserva do Leão da Ilha.

O português entrou em campo nos últimos minutos da última partida da equipe, contra o Grêmio, após três meses de ausência. João Silva não atuava desde o duelo contra o Cruzeiro, em que o Leão da Ilha foi goleado por 4 a 0, ainda sob o comando de António Oliveira.

Segundo a imprensa europeia, Almería e Real Zaragoza, da Espanha, Famalicão, de Portugal, além do Genk, da Bélgica, são os clubes do "Velho Continente" que estão interessados no jogador.

João Silva está de saída do Sport?

Segundo o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, não existe nenhuma proposta oficial nas mãos do Sport.

A saída de João Silva poderia fragilizar, ainda mais, o sistema defensivo do clube rubro-negro. A diretoria do time está no mercado em busca de um atleta da posição após a saída de Chico.

Dentro de campo, o Sport se prepara para encarar o São Paulo. A partida será disputada no próximo sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.