Sport divulga primeira parcial de ingressos vendidos para confronto contra o São Paulo

Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, mas vive momento de redenção após vitória sobre o Grêmio. Promessa é de bom público contra o Tricolor

Nesta quarta-feira (12), o Sport divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Ilha chega com moral com a torcida após vencer o Grêmio, por 1 a 0, e encerrar o incômodo jejum de vitórias da equipe, que perdurava desde a primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô.

Agora, o time rubro-negro busca voltar a vencer em casa. O último triunfo do Leão na Ilha do Retiro ocorreu diante do Santa Cruz, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, por 2 a 0.

Sport terá bom público diante do São Paulo

O Sport divulgou que 12 mil ingressos já foram garantidos pela torcida rubro-negra para o duelo contra o Tricolor Paulista, que será disputado no sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília).

Os ingressos promocionais disponibilizados pelo clube seguem valendo, por tempo limitado, com valores a partir de 20 reais.

Confira os valores

Ingressos Promocionais

Cadeiras Central: R$ 70



Assento Especial: R$ 40



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 30



Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 30

Valores no dia do jogo



Não sócio (Meia/Sócio)

Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)



Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)



Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)



Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)



Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)



Ilha Lounge: R$ 200



Proprietário

Camarote: R$ 100



Cadeiras e Assento: R$ 100

Proprietário e sócio

Camarote: R$ 50



Cadeiras e Assento: R$ 50

Visitante: