Sport divulga primeira parcial de ingressos vendidos para confronto contra o São Paulo
Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, mas vive momento de redenção após vitória sobre o Grêmio. Promessa é de bom público contra o Tricolor
Nesta quarta-feira (12), o Sport divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Leão da Ilha chega com moral com a torcida após vencer o Grêmio, por 1 a 0, e encerrar o incômodo jejum de vitórias da equipe, que perdurava desde a primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô.
Agora, o time rubro-negro busca voltar a vencer em casa. O último triunfo do Leão na Ilha do Retiro ocorreu diante do Santa Cruz, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, por 2 a 0.
Sport terá bom público diante do São Paulo
O Sport divulgou que 12 mil ingressos já foram garantidos pela torcida rubro-negra para o duelo contra o Tricolor Paulista, que será disputado no sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília).
Os ingressos promocionais disponibilizados pelo clube seguem valendo, por tempo limitado, com valores a partir de 20 reais.
Confira os valores
Ingressos Promocionais
- Cadeiras Central: R$ 70
- Assento Especial: R$ 40
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
Valores no dia do jogo
Não sócio (Meia/Sócio)
- Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
- Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
- Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
- Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
- Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
- Ilha Lounge: R$ 200
Proprietário
- Camarote: R$ 100
- Cadeiras e Assento: R$ 100
Proprietário e sócio
- Camarote: R$ 50
- Cadeiras e Assento: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)