fechar
Sport | Notícia

Sport divulga primeira parcial de ingressos vendidos para confronto contra o São Paulo

Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, mas vive momento de redenção após vitória sobre o Grêmio. Promessa é de bom público contra o Tricolor

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/08/2025 às 13:17
Torcida do Sport em duelo contra o Bahia, pela Série A
Torcida do Sport em duelo contra o Bahia, pela Série A - Reprodução: Paulo Paiva/ Sport

Nesta quarta-feira (12), o Sport divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Ilha chega com moral com a torcida após vencer o Grêmio, por 1 a 0, e encerrar o incômodo jejum de vitórias da equipe, que perdurava desde a primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô.

Agora, o time rubro-negro busca voltar a vencer em casa. O último triunfo do Leão na Ilha do Retiro ocorreu diante do Santa Cruz, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, por 2 a 0.

Sport terá bom público diante do São Paulo

O Sport divulgou que 12 mil ingressos já foram garantidos pela torcida rubro-negra para o duelo contra o Tricolor Paulista, que será disputado no sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília).

Os ingressos promocionais disponibilizados pelo clube seguem valendo, por tempo limitado, com valores a partir de 20 reais.

Confira os valores

Ingressos Promocionais

  • Cadeiras Central: R$ 70
  • Assento Especial: R$ 40
  • Cadeiras Ampliação: R$ 50
  • Sociais: R$ 30
  • Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
  • Arquibancada Frontal: R$ 30

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Valores no dia do jogo

Não sócio (Meia/Sócio)

  • Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
  • Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
  • Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
  • Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
  • Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
  • Ilha Lounge: R$ 200

Proprietário

  • Camarote: R$ 100
  • Cadeiras e Assento: R$ 100

Proprietário e sócio

  • Camarote: R$ 50
  • Cadeiras e Assento: R$ 50

Visitante:

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Leia também

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
Opinião

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
Crise no transporte público: Após anos de queda, transporte público registra sinais de recuperação da demanda de passageiros, mas cenário segue difícil
TRANSPORTE PÚBLICO

Crise no transporte público: Após anos de queda, transporte público registra sinais de recuperação da demanda de passageiros, mas cenário segue difícil

Compartilhe

Tags