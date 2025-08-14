fechar
Qual a capacidade da Ilha do Retiro? Entenda por que estádio não atinge mais os 30 mil de público

Recorde do estádio rubro-negro é de mais de 56 mil torcedores, que a algum tempo não tem permissão para comportar público na casa dos 30 mil

Por Victor Peixoto Publicado em 14/08/2025 às 16:00
Palmeiras bate Sport e vence por 2 a 1, em plena Ilha do Retiro.
Palmeiras bate Sport e vence por 2 a 1, em plena Ilha do Retiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Casa do torcedor do Sport, a Ilha do Retiro é um palco acostumado a receber bons públicos.

Com um recorde de 56.875 torcedores, presentes na Final do Campeonato Pernambucano de 1998 disputada contra o Porto, o Estádio Adelmar da Costa Carvalho viu sua capacidade minguar, mesmo com a construção do setor das cadeiras da ampliação em meados dos anos 2000.

Na Final da Copa do Brasil de 2008, por exemplo, as arquibancadas da Ilha foram completamente tomadas, mas o público oficial da partida foi o de 34.885, quase 22 mil a menos que o colocado contra o Porto.

Hoje, o Sport tem sua capacidade ainda mais reduzida, não mais chegando a casa dos 30 mil. A capacidade atual da Ilha do Retiro é a de 26.345.

A redução se dá às restrições impostas pelo Corpo de Bombeiros e órgãos competentes, que vem aumentando cada vez mais com rigidez em comparação ao que víamos nos anos 90, por exemplo.

É importante que se diga que a capacidade não tem somente a ver com o espaço de acomodação dos torcedores, mas uma série de exigências estruturais que visam o conforto e segurança de torcedores, como instalação de corrimãos, construção de novas saídas de emergência e até questões logísticas.

Sport tem projeto aprovado para ampliar capacidade da Ilha do Retiro para 32.500

Em 2024, após uma primeira grande reforma, o Sport apresentou um projeto de requalificação do seu estádio visando obter a liberação para receber até 32.500 torcedores em seu estádio.

O projeto é orçado na casa dos R$ 5 milhões, de acordo com apuração de Antônio Gabriel.

O repórter da Radio Jornal também ouviu de fontes ligadas ao clube que já foram gastos mais de R$ 1 milhão no último ano em melhorias estruturais no CT e na sede, que conta com obras em andamento e que o projeto citado acima não está, atualmente nas prioridades do clube.

Ainda de acordo com a apuração, uma nova vistoria está prevista para acontecer em breve e pode resultar em uma nova ampliação da capacidade da Ilha do Retiro.

E o Retrofit?

Em dezembro de 2024, o projeto de Retrofit de todo o Complexo da Ilha do Retiro, que envolve não apenas o estádio, bem como a sede, piscinas e de mais áreas, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU).

O projeto prevê, além da reforma do estádio, a instalação de lojas e salas comerciais que seriam alocadas, em sua maioria, numa torre empresarial prevista para ser construída na área que hoje fica localizado o parque aquático do clube.

De acordo com o presidente do Sport, Yuri Romão, e o vice-presidente financeiro, Bruno Schwambach, o custo estimado de toda a obra é de R$ 620 milhões, sendo R$ 170 milhões para o estádio e o restante para as demais áreas do complexo.

Este projeto "nada" tem a ver com as obras atuais de requalificação da Ilha do Retiro ou do projeto orçado em R$ 5 milhões aprovado pelo Corpo de Bombeiros e deve demorar para sair do papel uma vez que o Sport ainda busca investidores para viabilizar o negócio.

