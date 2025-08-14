Sport divulga parcial de ingressos e pode bater recorde contra o São Paulo
Torcida rubro-negra deve esgotar cota total de entradas disponibilizadas pelo clube; ingressos estão sendo vendidos à preço promocional até sexta (15)
A vitória contra o Grêmio na última rodada empolgou o torcedor do Sport, que passou a encarar o momento do clube com outros olhos e voltou a acreditar na permanência na Série A.
Demonstração disso é a quantidade de ingressos vendidos para a partida contra o São Paulo, marcada para este sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.
Segundo apuração do repórter Antônio Gabriel, da Radio Jornal, já foram comercializados mais de 22 mil ingressos para a partida, o que é um grande indicativo de que será estabelecido um novo recorde público na Ilha do Retiro em 2025.
Os números foram apurados a mais de 48 horas da partida, que conta com ingressos promocionais à venda até às 23h59 da sexta-feira (15) e que terá entradas comercializadas no dia do jogo pelo preço "padrão".
O maior público do Sport no ano foi atingido na partida contra o Palmeiras, pela 2ª rodada da Série A, partida que marcou o retorno do Leão à elite do futebol após três temporadas na segunda divisão.
Naquela ocasião, 26.324 se fizeram presentes nas arquibancadas, número que pode facilmente ser batido nas próximas horas que antecedem a partida, uma vez que precisam ser vendidos pouco mais de 4 mil novos ingressos para tal.
Em contrapartida, o novo recorde não deverá ser muito superior ao já existente. Também segundo apuração de Antônio Gabriel, a capacidade atual da llha do Retiro está limitada a 26.345 torcedores, número que pode vir a ser ampliado em novo vistoria prevista para acontecer em breve.
Ingressos de Sport x São Paulo
Promocional – Lote 1
- Cadeiras Central: R$ 70
- Assento Especial: R$ 40
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
Lote 2, a partir das 00h do sábado (16)
Sócio
- Cadeiras Central: R$ 80
- Assento Especial: R$ 50
- Cadeiras Ampliação: R$ 60
- Sociais: R$ 50
- Arquibancada Sede: R$ 80
- Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
- Cadeiras Central: R$ 160
- Assento Especial: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 120
- Arquibancada Sede: R$ 160
- Arquibancada Frontal: R$ 100
- Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)
Proprietário
- Cadeiras Central: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 100
- Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
- Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
- Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
- Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)