Sport x São Paulo: Leão deve manter mesma escalação pela primeira vez na temporada; confira desfalques e provável time
Com a vitória sobre o Imortal Tricolor, o Sport encerra 19 jogos sem vencer e busca reação na Série A, ocupando a 20ª posição com 10 pontos.
O Sport Recife entra em campo neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, para enfrentar o São Paulo pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Após conquistar sua primeira vitória na competição contra o Grêmio, o Leão da Ilha busca dar continuidade à boa fase e se afastar da zona de rebaixamento.
O técnico Daniel Paulista deverá manter a mesma escalação que venceu o Grêmio, buscando estabilidade e entrosamento.
Essa será a primeira vez na temporada que o treinador repetirá a formação titular, sinalizando confiança no grupo e no momento vivido pela equipe.
Desfalques e retornos
O volante Sérgio Oliveira e o lateral-direito Hereda são os únicos desfalques confirmados, ambos em tratamento no departamento médico. Não há retornos previstos para esta partida.
Provável escalação
- Goleiro: Gabriel
- Defensores: Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús
- Meio-campistas: Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima
- Atacantes: Léo Pereira, Matheusinho e Derik
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Situação atual
Com a vitória sobre o Grêmio, o Sport encerrou uma sequência de 19 jogos sem vencer, a pior da história do clube em 120 anos. Essa conquista trouxe alívio à equipe e à torcida, que agora esperam por uma reação no campeonato.
Atualmente, o time ocupa a 20ª posição na tabela, com 10 pontos em 17 jogos, estando a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento .