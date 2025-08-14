fechar
Sport | Notícia

Sport x São Paulo: Leão deve manter mesma escalação pela primeira vez na temporada; confira desfalques e provável time

Com a vitória sobre o Imortal Tricolor, o Sport encerra 19 jogos sem vencer e busca reação na Série A, ocupando a 20ª posição com 10 pontos.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/08/2025 às 16:07 | Atualizado em 14/08/2025 às 16:19
Jogadores do Sport celebram vitória sobre o Grêmio na Série A
Jogadores do Sport celebram vitória sobre o Grêmio na Série A - Paulo Paiva/Sport

O Sport Recife entra em campo neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, para enfrentar o São Paulo pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após conquistar sua primeira vitória na competição contra o Grêmio, o Leão da Ilha busca dar continuidade à boa fase e se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Daniel Paulista deverá manter a mesma escalação que venceu o Grêmio, buscando estabilidade e entrosamento.

Essa será a primeira vez na temporada que o treinador repetirá a formação titular, sinalizando confiança no grupo e no momento vivido pela equipe.

Desfalques e retornos

O volante Sérgio Oliveira e o lateral-direito Hereda são os únicos desfalques confirmados, ambos em tratamento no departamento médico. Não há retornos previstos para esta partida.

Provável escalação

  • Goleiro: Gabriel
  • Defensores: Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús
  • Meio-campistas: Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima
  • Atacantes: Léo Pereira, Matheusinho e Derik

Situação atual

Com a vitória sobre o Grêmio, o Sport encerrou uma sequência de 19 jogos sem vencer, a pior da história do clube em 120 anos. Essa conquista trouxe alívio à equipe e à torcida, que agora esperam por uma reação no campeonato.

Atualmente, o time ocupa a 20ª posição na tabela, com 10 pontos em 17 jogos, estando a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento .

