Sport divulga nova parcial e deve ter novo recorde de público contra o São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Torcida rubro-negra deve esgotar cota total de entradas disponibilizadas pelo clube; ingressos estão sendo vendidos à preço promocional até sexta (15)

A vitória contra o Grêmio na última rodada empolgou o torcedor do Sport, que passou a encarar o momento do clube com outros olhos e voltou a acreditar na permanência na Série A.

Demonstração disso é a quantidade de ingressos vendidos para a partida contra o São Paulo, marcada para este sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.

Segundo apuração do repórter Antônio Gabriel, da Radio Jornal, em 48 horas, o Leão já havia vendido mais de 22 mil ingressos para a partida. Nesta sexta-feira (15), o Sport divulgou a parcial oficial e 23.500 rubro-negros já garantiram seu lugar nas arquibancadas.

O maior público do Sport no ano foi atingido na partida contra o Palmeiras, pela 2ª rodada da Série A, partida que marcou o retorno do Leão à elite do futebol após três temporadas na segunda divisão.

Naquela ocasião, 26.324 se fizeram presentes nas arquibancadas, número que pode facilmente ser batido nas próximas horas que antecedem a partida, uma vez que precisam ser vendidos pouco mais de 4 mil novos ingressos para tal.

Em contrapartida, o novo recorde não deverá ser muito superior ao já existente. Também segundo apuração de Antônio Gabriel, a capacidade atual da llha do Retiro está limitada a 26.345 torcedores, número que pode vir a ser ampliado em novo vistoria prevista para acontecer em breve.

| Muitos questionamentos sempre surgem por aqui sobre a Ilha do Retiro e sua capacidade. Apurei algumas informações importantes sobre o assunto.



No ano passado, o atual vice-presidente do @sportrecife, Raphael Campos, havia concedido uma entrevista colocando que a… pic.twitter.com/68ckAFC6bc — insta: @reporterantonio (@reporterantonio) August 14, 2025

Sport x São Paulo conta com ingressos promocionais à venda até às 23h59 da sexta-feira (15) e que terá entradas comercializadas no dia do jogo pelo preço "padrão".

Ingressos de Sport x São Paulo

Promocional – Lote 1

Cadeiras Central: R$ 70



R$ 70 Assento Especial: R$ 40



R$ 40 Cadeiras Ampliação: R$ 50



R$ 50 Sociais: R$ 30



R$ 30 Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



R$ 20 (apenas para sócios) Arquibancada Frontal: R$ 30



Lote 2, a partir das 00h do sábado (16)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80



R$ 80 Assento Especial: R$ 50



R$ 50 Cadeiras Ampliação: R$ 60



R$ 60 Sociais: R$ 50



R$ 50 Arquibancada Sede: R$ 80



R$ 80 Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160



R$ 160 Assento Especial: R$ 100



R$ 100 Cadeiras Ampliação: R$ 120



R$ 120 Arquibancada Sede: R$ 160



R$ 160 Arquibancada Frontal: R$ 100



R$ 100 Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100



R$ 100 Cadeiras Ampliação: R$ 100



R$ 100 Assento Especial: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo) Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo) Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



Visitante