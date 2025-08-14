Sport divulga nova parcial e deve ter novo recorde de público contra o São Paulo
Torcida rubro-negra deve esgotar cota total de entradas disponibilizadas pelo clube; ingressos estão sendo vendidos à preço promocional até sexta (15)
A vitória contra o Grêmio na última rodada empolgou o torcedor do Sport, que passou a encarar o momento do clube com outros olhos e voltou a acreditar na permanência na Série A.
Demonstração disso é a quantidade de ingressos vendidos para a partida contra o São Paulo, marcada para este sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.
Segundo apuração do repórter Antônio Gabriel, da Radio Jornal, em 48 horas, o Leão já havia vendido mais de 22 mil ingressos para a partida. Nesta sexta-feira (15), o Sport divulgou a parcial oficial e 23.500 rubro-negros já garantiram seu lugar nas arquibancadas.
O maior público do Sport no ano foi atingido na partida contra o Palmeiras, pela 2ª rodada da Série A, partida que marcou o retorno do Leão à elite do futebol após três temporadas na segunda divisão.
Naquela ocasião, 26.324 se fizeram presentes nas arquibancadas, número que pode facilmente ser batido nas próximas horas que antecedem a partida, uma vez que precisam ser vendidos pouco mais de 4 mil novos ingressos para tal.
Em contrapartida, o novo recorde não deverá ser muito superior ao já existente. Também segundo apuração de Antônio Gabriel, a capacidade atual da llha do Retiro está limitada a 26.345 torcedores, número que pode vir a ser ampliado em novo vistoria prevista para acontecer em breve.
Sport x São Paulo conta com ingressos promocionais à venda até às 23h59 da sexta-feira (15) e que terá entradas comercializadas no dia do jogo pelo preço "padrão".
Ingressos de Sport x São Paulo
Promocional – Lote 1
- Cadeiras Central: R$ 70
- Assento Especial: R$ 40
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
Lote 2, a partir das 00h do sábado (16)
Sócio
- Cadeiras Central: R$ 80
- Assento Especial: R$ 50
- Cadeiras Ampliação: R$ 60
- Sociais: R$ 50
- Arquibancada Sede: R$ 80
- Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
- Cadeiras Central: R$ 160
- Assento Especial: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 120
- Arquibancada Sede: R$ 160
- Arquibancada Frontal: R$ 100
- Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)
Proprietário
- Cadeiras Central: R$ 100
- Cadeiras Ampliação: R$ 100
- Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
- Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
- Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
- Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)