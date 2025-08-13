fechar
Sport | Notícia

Sport ainda tem chance de permanecer na Série A? Confira as possibilidades

Invicto há 4 jogos, o Leão da Ilha está a 9 pontos do Z-4 e, com dois jogos a menos, mantém viva a esperança de seguir na Série A.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/08/2025 às 17:19
O Sport encerrou um jejum de 19 jogos sem vitória na competição. O Leão era a única equipe que ainda não havia vencido no Brasileirão
O Sport encerrou um jejum de 19 jogos sem vitória na competição. O Leão era a única equipe que ainda não havia vencido no Brasileirão - (Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

O Sport ainda corre sério risco de rebaixamento para a Série B, mesmo após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão Betano, ao bater o Grêmio por 1 a 0 no último domingo (10). Segundo a UFMG, o time pernambucano tem 86,9% de chances de cair.

Invicto há quatro partidas e embalado pela vitória que encerrou um jejum de 19 jogos, o Leão da Ilha está a nove pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4.

Com dois jogos a menos que seus rivais diretos, contra Flamengo e Atlético-MG, ainda sem data marcada, o clube mantém viva a esperança de permanecer na Série A.

Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão

  • 20º - Sport - 86,9%
  • 19º - Juventude - 78,1%
  • 18º - Fortaleza - 62,5%
  • 17º - Vasco - 44,2%
  • 16º - Vitória - 41,3%
  • 15º - Grêmio - 25,4%
  • 14º - Santos - 18,2%
  • 13º - Corinthians - 10,3%
  • 12º - Ceará - 13,4%
  • 11º - Internacional - 7,1%
  • 10º - Atlético-MG - 2,4%

Probabilidade de queda por pontuação

A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 46 pontos - 0.313%
  • 45 pontos - 1.416%
  • 44 pontos - 4.782%
  • 43 pontos - 12.494%
  • 42 pontos - 26.020%
  • 41 pontos - 44.412%

Leia Também

Próximos jogos do Sport na Série A (Brasileirão)

  • 16 de agosto (sábado), 18h30 – Sport × São Paulo
  • 25 de agosto (segunda-feira), 19h00 – Palmeiras × Sport
  • 31 de agosto (domingo), 20h30 – Sport × Vasco
  • 14 de setembro (domingo), horário a definir – Bragantino × Sport
  • 21 de setembro (domingo), horário a definir – Sport × Corinthians

Leia também

Sport x São Paulo: ainda há ingressos promocionais? Confira valores
Ingressos

Sport x São Paulo: ainda há ingressos promocionais? Confira valores
Chico, ex-zagueiro do Sport, é anunciado pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel
Sport

Chico, ex-zagueiro do Sport, é anunciado pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel

Compartilhe

Tags