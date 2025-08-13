Sport ainda tem chance de permanecer na Série A? Confira as possibilidades
Invicto há 4 jogos, o Leão da Ilha está a 9 pontos do Z-4 e, com dois jogos a menos, mantém viva a esperança de seguir na Série A.
O Sport ainda corre sério risco de rebaixamento para a Série B, mesmo após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão Betano, ao bater o Grêmio por 1 a 0 no último domingo (10). Segundo a UFMG, o time pernambucano tem 86,9% de chances de cair.
Invicto há quatro partidas e embalado pela vitória que encerrou um jejum de 19 jogos, o Leão da Ilha está a nove pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4.
Com dois jogos a menos que seus rivais diretos, contra Flamengo e Atlético-MG, ainda sem data marcada, o clube mantém viva a esperança de permanecer na Série A.
Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão
- 20º - Sport - 86,9%
- 19º - Juventude - 78,1%
- 18º - Fortaleza - 62,5%
- 17º - Vasco - 44,2%
- 16º - Vitória - 41,3%
- 15º - Grêmio - 25,4%
- 14º - Santos - 18,2%
- 13º - Corinthians - 10,3%
- 12º - Ceará - 13,4%
- 11º - Internacional - 7,1%
- 10º - Atlético-MG - 2,4%
Probabilidade de queda por pontuação
A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.
- 46 pontos - 0.313%
- 45 pontos - 1.416%
- 44 pontos - 4.782%
- 43 pontos - 12.494%
- 42 pontos - 26.020%
- 41 pontos - 44.412%
Próximos jogos do Sport na Série A (Brasileirão)
- 16 de agosto (sábado), 18h30 – Sport × São Paulo
- 25 de agosto (segunda-feira), 19h00 – Palmeiras × Sport
- 31 de agosto (domingo), 20h30 – Sport × Vasco
- 14 de setembro (domingo), horário a definir – Bragantino × Sport
- 21 de setembro (domingo), horário a definir – Sport × Corinthians