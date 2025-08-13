Sport ainda tem chance de permanecer na Série A? Confira as possibilidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invicto há 4 jogos, o Leão da Ilha está a 9 pontos do Z-4 e, com dois jogos a menos, mantém viva a esperança de seguir na Série A.

O Sport ainda corre sério risco de rebaixamento para a Série B, mesmo após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão Betano, ao bater o Grêmio por 1 a 0 no último domingo (10). Segundo a UFMG, o time pernambucano tem 86,9% de chances de cair.

Invicto há quatro partidas e embalado pela vitória que encerrou um jejum de 19 jogos, o Leão da Ilha está a nove pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4.

Com dois jogos a menos que seus rivais diretos, contra Flamengo e Atlético-MG, ainda sem data marcada, o clube mantém viva a esperança de permanecer na Série A.

Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão

20º - Sport - 86,9%

- 86,9% 19º - Juventude - 78,1%

- 78,1% 18º - Fortaleza - 62,5%

- 62,5% 17º - Vasco - 44,2%

- 44,2% 16º - Vitória - 41,3%

- 41,3% 15º - Grêmio - 25,4%

- 25,4% 14º - Santos - 18,2%

- 18,2% 13º - Corinthians - 10,3%

- 10,3% 12º - Ceará - 13,4%

- 13,4% 11º - Internacional - 7,1%

- 7,1% 10º - Atlético-MG - 2,4%

Probabilidade de queda por pontuação

A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.

46 pontos - 0.313%

45 pontos - 1.416%

44 pontos - 4.782%

43 pontos - 12.494%

42 pontos - 26.020%

41 pontos - 44.412%

Próximos jogos do Sport na Série A (Brasileirão)