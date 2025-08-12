Após pedido do Sport, Zé Lucas deve ser desconvocado da Seleção Brasileira Sub-17
O prata da casa do clube rubro-negro é titular absoluto na equipe de base do Brasil e até conquistou o título Sul-Americano como capitão
O volante Zé Lucas deve ser desconvocado da Seleção Brasileira Sub-17. É o que confirmou o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (12). Ainda de acordo com a apuração, restam detalhes burocráticos para a decisão ser oficializada.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tomou a mesma atitude com o prata da casa Kauã Pratas, do Cruzeiro.
Zé Lucas foi convocada para os amistosos contra a Costa Rica, nos dias 21 e 24 de agosto, em Santa Catarina. Como não é uma competição oficial, o Sport exerceu o direito de solicitar à CBF, que atendeu o pedido.
Se fosse defender mais uma vez a camisa verde e amarela, o prata da casa do Leão ficaria de fora no mínimo do jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 25 de agosto. Zé Lucas se consolidou no meio-campo do técnico Daniel Paulista ao lado de Rivera e Lucas Lima.
Zé Lucas na Seleção Sub-17
Na Seleção Brasileira Sub-17, Zé Lucas conquistou o título do Sul-Americano como capitão. No total, já tem 24 partidas com a camisa verde e amarela.